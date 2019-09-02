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Зеленский предложил еженедельно лишать недостойных судей мантий

02 сентября 2019, 19:09  •  32 • Украина
Украинский лидер Владимир Зеленский предложил еженедельно снимать с постов недостойных судей в рамках перезагрузки судебной системы страны, сообщает Интерфакс-Украина.
 
© РИА Новости
 

Об этом украинский лидер заявил в ходе совещания с представителями правительства, Верховной рады и правоохранительных органов.

«Из-за неудачной судебной реформы мы не получили перезагрузки судебной власти и её обновления... Только решительными мерами можно заставить выполнять закон. Такими решительными мерами является еженедельное лишение судейских мантий недостойных высокого звания судьи», — подчеркнул Зеленский.

При этом он призвал начать «очищение» судейского корпуса с судей высшей инстанции.

«Суды первой инстанции должны быть наполнены новыми судьями. Более чем 2 тыс. вакансий должны быть заполнены ещё до нового года», — отметил президент Украины.

Ранее глава Украины предложил лишать депутатов Рады мандата за прогулы.

В июне Зеленский объявил о создании экспертной группы для оценки результатов судебной реформы на Украине.

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