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Зеленский предложил Бразилии возродить сотрудничество в сфере космоса
22 октября 2019, 15:09 • 82 • Украина
Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе встречи с президентом Бразилии Жаиром Болсонару в Токио предложил перезапустить совместный космический проект по использованию бразильского космодрома Алкантара.
© president.gov.ua
Об этом сообщила пресс-служба Зеленского.
«Во время встречи обсудили перспективы сотрудничества в космической отрасли. Украинская сторона предложила перезапустить совместный космический проект по использованию космодрома Алкантара», — говорится в пресс-релизе.
Кроме того, лидеры обсудили экономические и торговые вопросы.
Болсонару пригласил Зеленского в Бразилию и принял его приглашение посетить Украину в 2020 году.
В конце августа на Украине прошли огневые испытания третьей ступени ракеты-носителя среднего класса «Циклон-4».
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