Зеленский предал "покровителя": Президент Украины поддержал санкции против Коломойского

Владимир Зеленский предал своего "покровителя". Считается, что именно Игорь Коломойский в своё время оказал поддержку юмористу, обеспечив его будущее. Теперь комик "отблагодарил" и поддержал санкции против бизнесмена.

Владимир Зеленский разместил на своей странице в Facebook ролик длительностью почти в 10 минут. Там он говорил о прошедшем накануне заседании Совета нацбезопасности и обороны Украины.

В числе прочего, украинский лидер затронул тему санкций в отношении бывших владельцев "ПриватБанка". Он сообщил, что ведётся работа по возвращению в страну средств и заодно справедливости.

Президент Украины сделал акцент: необходимо разделять "большой бизнес" и "олигархический класс". Именно поэтому под санкции попали все вне зависимости от фамилий, которые носят. Дальше Зеленский перечислил тех, против кого введены ограничения: Порошенко, Медведчук, Коломойский и другие.

Автор Telegram-канала "Саваничи" не удержался от того, чтобы прокомментировать ситуацию. Но сделал это при помощи цитаты Тацита: "Предателей презирают даже те, кому они сослужили службу". И в дополнение в посте размещён короткий ролик из недавнего прошлого, когда Зеленский ещё не предал своего "покровителя". Там юморист вместе с коллегами по "Кварталу 95" поздравляет "дорого Игоря Валерьича", говорит приятные слова, поёт и танцует.

"Покровителем" Зеленского олигарха Игоря Коломойского начали назвать достаточно давно. Особенно часто об этом говорили украинские и западные СМИ в разгаре предвыборной гонки, когда Зеленский баллотировался на пост президента Незалежной.