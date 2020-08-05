Зеленский позвонил Лукашенко из-за скандала с россиянами

Александр Лукашенко и Владимир Зеленский. Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky/ТАСС

Президент Украины рассчитывает на передачу Киеву участников войны в Донбассе

Лидеры Украины и Белоруссии обсудили вопрос об экстрадиции задержанных в Минске участников боевых действий в Донбассе. Об этом сообщил Владимир Зеленский в среду, 5 августа.

По его словам, он сам позвонил белорусскому коллеге и попросил его посодействовать передаче подозреваемых в терроризме граждан "для привлечения к уголовной ответственности", сообщается на официальном телеграмм-канале украинского лидера.

В ответ, по информации БелТА, Лукашенко заявил Зеленскому, что правоохранители Белоруссии готовы сотрудничать по данному вопросу, но в рамках имеющихся соглашений с РФ и Украиной.

Группу из 33 россиян задержали в расположенном недалеко от Минска санатории 29 июля. Белорусские власти заявили, что это боевики, отправленные в Республику для организации терактов и беспорядков накануне выборов. Власти Украины, в свою очередь, заподозрили задержанных россиян в участии в боевых действий против ВСУ в Донбассе и направили запрос на выдачу 28 человек.