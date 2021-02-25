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Зеленский позвал НАТО в организацию по "освобождению" Крыма
25 февраля 2021, 20:30 • 133 • Политика
Лидер Незалежной отчитался перед шефом альянса о проделанной работе по переходе ВСУ под стандарты организации
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Североатлантическому альянсу расширить свое присутствие в Черном море и пригласил генсека НАТО Йенса Столтенберга принять участие в саммите "крымской платформы" в августе 2021 года. Об этом сегодня сообщает сайт главы государства.
Отмечается, что глава Незалежной поговорил по телефону с натовским начальником.
"Владимир Зеленский пригласил Йенса Столтенберга принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 30-летия независимости Украины и в саммите "крымской платформы" в августе этого года", – говорится в сообщении.
В релизе утверждается, что норвежец серьезно отнесся к данному предложению.Кроме того, пан Зекленский призвал альянс больше действовать в Черноморской акватории. По его словам, Киев заинтересован в увеличении присутствия натовцев в данном регионе. Столтенберг ответил, что начало этому уже положено.
Ну, и в очередной раз отчитался перед старшим товарищем о трудах постмайданных вождей по переходу ВСУ на стандарты блока. Владимир Александрович подчеркнул, что ближайшей целью Незалежной является выполнение Плана действий по членству в НАТО.
Ранее в четверг, 25 февраля, стало известно, что Черноморский флот РФ взял под контроль движение двух натовских тральщиков. Российские моряки следят за кораблями ВМС Испании и Греции – Tajo и Evropi, соответственно.
Накануне в американском издании Antiwar вышла статья, в которой авторы призвали к немедленному роспуску НАТО в связи с его архаичностью и тем, что этот блок развязывает войны по всему миру. Также в материале утверждается, что Вашингтон навязывает европейским участникам альянса свою агрессивную позицию, в результате чего Старый свет стал марионеткой в военных операциях США.
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