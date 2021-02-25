Зеленский позвал НАТО в организацию по "освобождению" Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Североатлантическому альянсу расширить свое присутствие в Черном море и пригласил генсека НАТО Йенса Столтенберга принять участие в саммите "крымской платформы" в августе 2021 года. Об этом сегодня сообщает сайт главы государства.

Отмечается, что глава Незалежной поговорил по телефону с натовским начальником.

"Владимир Зеленский пригласил Йенса Столтенберга принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 30-летия независимости Украины и в саммите "крымской платформы" в августе этого года", – говорится в сообщении.

В релизе утверждается, что норвежец серьезно отнесся к данному предложению.

Кроме того, пан Зекленский призвал альянс больше действовать в Черноморской акватории. По его словам, Киев заинтересован в увеличении присутствия натовцев в данном регионе. Столтенберг ответил, что начало этому уже положено.