Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Ахметов объявил войну Путину
Разрывает в клочья флаг Украины: «белка-сепаратистка» покоряет Сеть
Боррель проговорился: "На самом деле - это объявление войны"
Две мины под "Северным потоком". Украина готова развязать полномасштаб...
Главная / Политика

Зеленский позвал НАТО в организацию по "освобождению" Крыма

25 февраля 2021, 20:30  •  133 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Michael Brochstein/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Лидер Незалежной отчитался перед шефом альянса о проделанной работе по переходе ВСУ под стандарты организации
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Североатлантическому альянсу расширить свое присутствие в Черном море и пригласил генсека НАТО Йенса Столтенберга принять участие в саммите "крымской платформы" в августе 2021 года. Об этом сегодня сообщает сайт главы государства.
Отмечается, что глава Незалежной поговорил по телефону с натовским начальником.
"Владимир Зеленский пригласил Йенса Столтенберга принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 30-летия независимости Украины и в саммите "крымской платформы" в августе этого года", – говорится в сообщении.
В релизе утверждается, что норвежец серьезно отнесся к данному предложению.
Кроме того, пан Зекленский призвал альянс больше действовать в Черноморской акватории. По его словам, Киев заинтересован в увеличении присутствия натовцев в данном регионе. Столтенберг ответил, что начало этому уже положено.
Ну, и в очередной раз отчитался перед старшим товарищем о трудах постмайданных вождей по переходу ВСУ на стандарты блока. Владимир Александрович подчеркнул, что ближайшей целью Незалежной является выполнение Плана действий по членству в НАТО.
Ранее в четверг, 25 февраля, стало известно, что Черноморский флот РФ взял под контроль движение двух натовских тральщиков. Российские моряки следят за кораблями ВМС Испании и Греции – Tajo и Evropi, соответственно.
Накануне в американском издании Antiwar вышла статья, в которой авторы призвали к немедленному роспуску НАТО в связи с его архаичностью и тем, что этот блок развязывает войны по всему миру. Также в материале утверждается, что Вашингтон навязывает европейским участникам альянса свою агрессивную позицию, в результате чего Старый свет стал марионеткой в военных операциях США.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



133
Источник
Похожие новости
25 февраля 2021, 09:30
"На всю голову больные": В НАТО поставили под вопрос дальнейшее существование США
25 февраля 2021, 09:30
В США обеспокоены еще одной победой Путина
25 февраля 2021, 07:40
Это глубже Украины и Сирии: Пушков назвал главную причину противостояния Запада и России
25 февраля 2021, 11:20
Турция саботировала, но... ВКС России выбили террористов с юго-запада Идлиба
25 февраля 2021, 11:20
Совершившему "страшное преступление" эксперту грозит 15 лет украинской тюрьмы
25 февраля 2021, 13:10
"Первая ласточка" раскола США: Жителям Орегона предложат проголосовать за отделение
Новости партнеров
 
Выбор дня
25 февраля 2021, 09:30
"На всю голову больные": В НАТО поставили под вопрос дальнейшее существован...
25 февраля 2021, 09:30
В США обеспокоены еще одной победой Путина
25 февраля 2021, 07:40
Это глубже Украины и Сирии: Пушков назвал главную причину противостояния Запада и Рос...
25 февраля 2021, 11:20
Из республик Донбасса всё-таки сделают «альтернативную Украину», возглавит которую «ч...
25 февраля 2021, 11:20
Турция саботировала, но... ВКС России выбили террористов с юго-запада Идлиба
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 февраля 2021, 09:05
Лондон потребует наказать Россию за неповиновение митингующим. Русские ответили двумя словами
18 февраля 2021, 22:35
Холодильник made in Russia оскорбил украинского солдата
21 февраля 2021, 04:40
"Зеленскому может показаться…": Украина начала игру на обострение – мнение эксперта
21 февраля 2021, 18:25
Еще один регион может присоединиться к России по "крымскому сценарию"
24 февраля 2021, 19:45
Россия не купилась: План США по сдаче Украины лопнул как мыльный пузырь - Кедми
20 февраля 2021, 00:15
Медведчук решил отомстить Зеленскому за введенные санкции
18 февраля 2021, 22:35
Известный донецкий комбат извинился за то, что в своё время пощадил Зеленского
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.