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Зеленский повздорил с националистами в Донбассе

26 октября 2019, 16:39  •  191 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский провёл разговор на повышенных тонах с представителями националистов во время своей рабочей поездки в район разведения сил у посёлка Золотое в Донбассе.
 
©president.gov.ua
 

Украинский президент заявил, что ему «всё равно, с кем будет перемирие», так как Киеву надо «вернуть территории и не допустить убийств».

Националисты призвали Зеленского оценить «все риски отвода» сил в Донбассе. По их мнению, это является капитуляцией.

После того как разговор перешёл к акциям против разведения сил, Зеленский резко отреагировал на предложение закрепить на бумаге договорённости, устраивающие националистов.

«Я президент этой страны, мне 42-й год, я же не лох какой-то, я к тебе пришёл и сказал: «Оружие убери». Ты мне не переводи на акции. Я хотел увидеть в глазах понимание, а увидел парня, который решил, что перед ним какой-то лопух стоит», — цитирует Зеленского ТАСС.

После спора на повышенных тонах Зеленский ушёл в сопровождении советников.

Ранее стало известно, что Зеленский второй день находится в районе разведения сил в Донбассе.

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