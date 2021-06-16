Зеленский повторно отказался называть Путина «убийцей»

Президент Украины Владимир Зеленский повторно ушел от прямого ответа на вопрос иностранных журналистов, является ли российский лидер Владимир Путин «убийцей».Реакцию украинского президента сообщила пресс-служба его Офиса.Зеленский подчеркнул, что такой вопрос является «очень некорректным».«Мне как-то задавали этот вопрос. Я сказал, что он очень некорректен. Потому что есть вопросы, от ответов на которые могут погибнуть люди, может начаться эскалация. Вы можете сейчас лишить (нас — ред.) хотя бы какого-нибудь небольшого шанса на урегулирование ситуации. Поэтому я считаю, что нельзя ставить такие вопросы и нельзя на них отвечать, даже когда тебе очень хочется. Ты можешь сказать что угодно на улице, дома, кому-угодно. Но ты не бог, ты не дал человеку жизнь и не имеешь права сделать то, что может ее забрать», — пояснил Зеленский.Напомним, предыдущий раз Владимир Зеленский не ответил на вопрос журналистов, является ли Владимир Путин «убийцей», в мае после пресс-конференции по случаю двух лет со дня его инаугурации в должности. Он пояснил, что из-за его ответа «на Донбассе завтра могут убить 100 человек».Этот вопрос задается после того как президент США Джо Байден угукнул в ответ на него местной американской прессе.Президент России Владимир Путин в интервью NBC News заявил, что его не беспокоят навешиваемые ярлыки ибо он привык к нападкам со всех сторон.Корреспондент NBC News Кейр Симмонс прямо задал Путину соответствующий вопрос: «Господин президент, вы — убийца?» В ответ на это Путин рассмеялся и заявил:«За время моего пребывания в должности я привык к нападкам со всех сторон и из самых разных областей под разными предлогами, причинами, атакам разного калибра и жестокости, ничего из этого меня не удивляет. Что касается жесткой риторики, то, я думаю, это выражение общей культуры США».Он отметил, что слышал десятки подобных обвинений, особенно во время тяжелых событий, связанных с борьбой с терроризмом на Северном Кавказе. Путин подчеркнул, что всегда действовал в интересах народа и его не беспокоят различные ярлыки.