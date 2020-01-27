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Зеленский повесил вину за Холокост на СССР

27 января 2020, 22:09  •  200 • В России

Кто-то из сетевых острословов после провальной поездки Зеленского в Израиль, во время которой он решил не идти на форум по Холокосту, где собрались лидеры более 40 стран, предрек: «Теперь он может спокойно ехать в Польшу, где не будет Путина, и рассказывать о том, что Освенцим освободили украинцы».

И Владимир Зеленский действительно отправился в гости к Анджею Дуде на 75-летие освобождения этого концлагеря. И не подвел интернет-предсказателей. В своей речи он на полном серьезе рассказывал о танкисте-украинце, который протаранил ворота Освенцима, о солдатах 100-й Львовской дивизии под командованием полтавчанина, о бойцах Первого украинского фронта... Слова «Красная армия» или «советские войска» не прозвучали ни разу. И, не зная истории, можно было бы предположить, что некая абстрактная украинская армия освободила мир от фашизма. Тем более, что и Дуда ни разу не произнес эти слова, поблагодарив за освобождение солдат Украинского фронта.

Президент Польши в свою очередь предложил в этом году отметить 100-летие Варшавской битвы. И Зеленский с радостью это предложение принял. Хотя это и выглядит немного дурковато. По Рижскому мирному договору, после Советско-польской войны Польша оттяпала себя кусок Западной Украины аж до Житомира. Да и борьбу против большевиков она вела с нескрываемым антисемитским подтекстом, не жалея евреев ни своих, ни украинских.

А ведь среди погибших позже в топках Холокоста, по словам Зеленского, каждый четвертый еврей был украинцем. Под занавес президент незалежной и вовсе вывел обескураживающую мысль.

«Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило запустить смертоносный маховик Холокоста», - ляпнул внук командира стрелковой роты 174 полка 57 гвардейской стрелковой дивизии. Походя повесив вину за уничтожение евреев как на нацистскую Германию, так и на СССР. Такое ощущение, что в стан спичрайтеров Зеленского пробрался эпистолярный диверсант. Но теперь понятно, почему президент Украины сбежал с форума в Израиле. Там бы его точно никто не понял.

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