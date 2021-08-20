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Зеленский потребует от Меркель миллиарды за запуск "Северного потока-2"

20 августа 2021, 20:35  •  9 • Политика
Владимир Зеленский и Ангела Меркель. Фото: Kay Nietfeld/dpa/www.globallookpress.com
Киев ждет от Берлина реальных денег на спасение советского газопровода и оборону страны
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Киев канцлера ФРГ Ангелы Меркель будет требовать от Берлина не просто финансовых компенсаций за запуск "Северного потока-2", а гарантий в виде многомиллиардных инвестиций в украинскую энергетику и сферу обороны государства.
А все потому, что в головах постмайданных руководителей накрепко засела мысль о военном "вторжении" России в Незалежную как только труба ГТСУ перестанет быть нужной. Об этом говорится в публикации "Главреда".
Издание приводит заявление советник главы офиса президента Михаила Подоляка, рассуждавшего о предстоящей 22 августа встрече пана Зеленского и фрау Меркель. По его словам,  киевскому режиму необходимы не условные, а реальные компенсации в связи с началом работы "СП-2".
"Как только россияне убирают с доски такой существенный актив, как наша ГТС, то цена вторжения для них существенно уменьшается. И компенсировать это, условно говоря, тем, что мы вам в течение трех лет будем платить по 500 миллионов – это так не работает, это тогда не система сдержек и противовесов", – пожаловался пан Подоляк.
Незалежная потребует от Германии возместить финансовый ущерб, предоставив Киеву стратегические инвестиции в сферу энергетики и обороноспособность соборной. В частности, украинцы ожидают денег на развитие возобновляемых источников энергии, причем в проекте должны принять активное участие европейские и непосредственно немецкие компании.
Именно при таком сценарии Германия будет напрямую заинтересована в том, чтобы Россия не предприняла военный захват Украины, указывается в публикации.
Ранее сегодня стало известно об очередных шагах киевского режима закупорить российскую газовую магистраль на Балтике. На берегах Днепра придумали сформировать рабочую группу, которая должна воспрепятствовать запуску "Северного потока – 2".

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