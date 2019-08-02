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Зеленский потребовал «жёстко наказать» напавших на «Укринформ»
02 августа 2019, 18:54 • 107 • Украина
Украинский президент Владимир Зеленский, комментируя нападение на сотрудников редакции агентства «Укринформ», заявил, что необходимо «очень жёстко наказывать» виновных в таких инцидентах.
globallookpress.com
Об этом он сообщил в ходе рабочей поездки в Ивано-Франковск.
По словам Зеленского, украинские власти в настоящее время создают отдельную команду по защите журналистов.
Президент Украины заявил, что журналистика является «очень серьёзной профессией».
«Сам с журналистами работал 15 лет. Надо расследовать и очень жёстко наказывать тех людей, которые занимаются такими делами», — цитирует его «Укринформ».
Ранее киевская полиция возбудила уголовное дело по факту нападения группы радикалов на пресс-центр агентства «Укринформ», в результате чего пострадали три человека.
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