Зеленский потребовал от США, Канады и Британии доказательств удара ракеты по "Боингу"

Ранее, напомним, официальные представители США, Канады и Великобритании заявили о том, что "весьма вероятно", что украинский "Боинг" в Иране не просто так потерпел крушение, а якобы был сбит иранской ракетой.

Президент Украины Владимир Зеленский у себя на странице в соцсети Facebook заявил, что "версия попадания ракеты в самолёт не исключается". Однако тут же обратил внимание на тот факт, что подтверждения ей нет.

Больше того, он потребовал от правительств США, Канады и Великобритании "представить данные и доказательства", имеющиеся у них по катастрофе с украинским "Боингом", комиссии, которая расследует причины трагедии.

"Наша цель - установить бесспорную истину", - подчеркнул Зеленский, потому что "ценность человеческой жизни выше любых политических мотивов".