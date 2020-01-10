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Зеленский потребовал от США, Канады и Британии доказательств удара ракеты по "Боингу"

10 января 2020, 15:39  •  106 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский у себя на странице в соцсети не исключил версию попадания ракеты в украинский "Боинг" в Иране, но потребовал от правительств США, Канады и Великобритании "представить данные и доказательства".
Ранее, напомним, официальные представители США, Канады и Великобритании заявили о том, что "весьма вероятно", что украинский "Боинг" в Иране не просто так потерпел крушение, а якобы был сбит иранской ракетой.
Президент Украины Владимир Зеленский у себя на странице в соцсети Facebook заявил, что "версия попадания ракеты в самолёт не исключается". Однако тут же обратил внимание на тот факт, что подтверждения ей нет.
Больше того, он потребовал от правительств США, Канады и Великобритании "представить данные и доказательства", имеющиеся у них по катастрофе с украинским "Боингом", комиссии, которая расследует причины трагедии.
"Наша цель - установить бесспорную истину", - подчеркнул Зеленский, потому что "ценность человеческой жизни выше любых политических мотивов".

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