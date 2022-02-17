Зеленский потребовал от США и НАТО глобального договора о безопасности Украины

Президент Зеленский заявил о необходимости глобального договора о безопасности Украины. "Должно быть три, четыре, пять пунктов о безопасности нашей страны", - сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от "западных партнёров" предоставить Киеву такие же "гарантии безопасности", какие есть у стран - членов НАТО. Заявление прозвучало в интервью украинского лидера украинскому изданию "РБК-Украина".

Зеленский публично признал, что путь Украины в НАТО грозит затянуться на долгие годы. В этой связи он хочет, чтобы Киев получил от Запада "систему гарантий". При этом эта система не должна уступать гарантиям, которые получают полноправные члены военного блока. Кроме того, Зеленский хочет "глобальный документ по безопасности" с гарантиями для Украины, который бы подписали Россия и США.

Сильные мира сего, включая Штаты и Россию, сядут и подпишут, что есть такой вот путь. Но там должно быть три, четыре, пять пунктов о безопасности нашей страны. Тогда это разговор,

- рассказал о своих хотелках Зеленский.

Напомним, что ещё в конце 2021 года Россия выступила с инициативой о подписании договора о гарантиях безопасности с США и НАТО. Однако "западные партнёры" ответили на предложения отписками. Теперь же, когда ситуация обострилась до предела, Запад резко захотел договариваться.