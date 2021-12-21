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Зеленский потребовал от НАТО "очень конкретной" перспективы по членству Украины

21 декабря 2021, 14:55  •  47 • Политика
Фото: Stefanie Loos/dpa/www.globallookpress.com
Гарант заявил, что стране необходимо знать точный срок
Украинские власти настойчиво желают узнать конкретные сроки по поводу членства в Североатлантическом альянсе в 2022 году. Такое заявление сделал сегодня, 21 декабря, глава государства Владимир Зеленский, выступая на конференции "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства".
Президент уточнил, что политическое руководство Незалежной собирается уточнить перспективы своего членства в НАТО в 2022 году. Вместе с тем администрация Украины стремится к скорейшему урегулированию ситуации в Донбассе, "возвращению" Крыма, а также евроинтеграции.
Зеленский заявил, что Украина намерена получить в ближайшие годы членство в Европейском союзе. Что касается Альянса, то здесь властям нужна "очень четкая, очень конкретная временная перспектива".
Напомним, семь лет назад украинский парламент внес ряд изменений в действующее законодательство страны, определяющее внеблоковый государственный статус Украины. Пять лет спустя Верховная рада приняла поправки в конституцию страны – в основном законе Незалежной прописан евроатлантический курс. Украина входит в число шести стран, имеющих статус партнера НАТО с расширенными возможностями.
Ранее генеральный секретарь Североатлантического блока Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не собирается идти на уступки для Российской Федерации в вопросе, который касается членства Украины. В ходе встречи с Зеленским чиновник указал, что сотрудничество альянса с украинской администрацией носит для Запада исключительно оборонительный характер и не представляет для российской стороны никакой угрозы.

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