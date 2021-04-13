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Зеленский потребовал от Байдена "ответить за слова"

13 апреля 2021, 02:10  •  66 • Политика
Зеленский заявил, что Украине мало одних слов Байдена о поддержке. Президент Украины потребовал от США конкретных действий. "Если они видят Украину в НАТО, то должны сказать это прямо, а потом сделать это", - сказал украинский лидер.
Украина ожидает от президента США Джо Байдена не только слов, но и действий. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналиста CNN.
Американский журналист спросил у украинского лидера, достаточную ли поддержку Киев получает от Вашингтона. В ответ Зеленский разразился гневной отповедью по поводу принятия его страны в НАТО.
Если они видят Украину в НАТО, то должны сказать это прямо, а потом сделать это. Украине нужно больше, чем слова,
- сказал украинский лидер.
Зеленский добавил, что вступление Украины в НАТО может вызвать резкую реакцию России. Однако вступление в альянс - это одна из главных целей Киева и он будет упорно добиваться её.

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