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Зеленский потребовал от Ахметова выгнать с каналов Кличко и Разумкова

07 сентября 2021, 13:55  •  168 • Украина

Президент Владимир Зеленский лично просматривает все политические ток-шоу и берет на карандаш нелояльных к власти политиков. Бывший шоумен как никто другой понимает влияние телевидения на умы электората, поэтому зачищает не только неугодные СМИ (такие, как телеканалы Медведчука), но и потенциально опасных соперников.

Как пишет ТГ-канал «Черный квартал», источники на ТРК «Украина» сообщают, что президент закатил олигарху Ринату Ахметову истерику, потребовав, чтобы из эфира принадлежащего ему телеканала «Украина 24» навсегда убрали спикера ВР Дмитрия Разумкова и мэра Киева Виталия Кличко.

И Разумкова, и Кличко называют возможными конкурентами Зеленского на будущих президентских выборах. Сейчас спикер пытается противопоставить себя команде «слуг», которые становятся все более токсичными и набирает популярность в обществе, выступая против правового беспредела, самодурства СНБО, за свободу слова и независимость парламента. Одновременно Разумков провоцирует власть на свою отставку с поста председателя ВР: в этом случае он сразу превратится в «жертву режима». Что касается Кличко, то киевский градоначальник не скрывает своих президентских амбиций и открыто говорит о политическом преследовании и давлении со стороны власти. В общем, нарывается на отставку с той же целью, что и спикер Рады. Однако, ОП не спешит потакать этим желаниям, понимая, что тем самым только повысит рейтинги соперников Зеленского – ведь они автоматически станут народными симпатиками, которых преследует «зеленая панда». Именно поэтому не состоялась «зачистка» Кличко с поста главы Киевской администрации, хотя такой вариант всерьез обсуждался накануне дня Независимости. Вместо этого, ревнивый Зеленский решил пойти другим путем, который вполне оправдал себя в случае с лидером ОПЗЖ Медведчуком: президент хочет удалить соперников с медиа-поля.

Забавно то, что под раздачу попал именно канал «Украина 24», куда в свое время перешли много журналистов с каналов Медведчука, с телеканала «Наш» и прочих оппо- СМИ.

«Видимо, думали, что тут с ними в демократию поиграют и будут слушать их мнение, разрешат свободно работать и доносить свои мысли так, как хочешь, включать тех политиков, каких хочешь и поднимать темы, какие хочешь. Вместо этого получили и уже выполнили приказ в лучших традициях украинских масс-медиа. Ведь Ахметов взял под козырек и дал команду своим медиа-менеджерам внести спикера и мэра столицы в черные списки», - информирует вышеназванный источник. Что удивительного? Каналы Ахметова ничем не отличаются от каналов Коломойского или Пинчука. Это такой же бизнес - проект, где хозяин решает, кто, что и когда делает. Только вывеска подороже, потому что хозяин дружит с властями.

Теперь интересно, что будет дальше? Сегодня принудительно убирают из эфира двух известных политиков. А завтра? Заставят крутить только выступления Зеленского? Торжественно цитировать его речи в эфире в стиле Северной Кореи? В конце концов, заставят всех журналистов тату с его профилем сделать? А может, заставят всех ведущих просмотреть видео кандидата в мэры Харькова Спивака, который идет на выборы от «Европейской солидарности».

«К нам сегодня приехал наш гетман. Гетман, которого мы любим. Наш гетман, за которого мы шли в бой с 2014 года. И с которого рисовали себе портреты, как иконы. Петр Алексеевич, вы не понимаете, насколько вы дорогой для меня человек. Даже жена говорит, что ты Порошенко очень любишь», – сказал Скорик во время выдвижения. А что? Отличная речь, если фамилию Порошенко заменить на Зеленский.

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