Зеленский потребовал экстрадиции, прокурор взяла под козырёк: Киев направил в Минск запрос

Офис генпрокурора Украины проинформировал Белоруссию о намерении требовать экстрадиции задержанных российских граждан. В Киеве полагают, что они являются сотрудниками ЧВК "Вагнер" и могли иметь отношение к боевым действиям в Донбассе.

Ведомство обратилось в Генпрокуратуру Белоруссии с просьбой временно арестовать задержанных, 9 из которых якобы являются гражданами Украины и подозреваются в сотрудничестве с вооружёнными силами республик Донбасса. При этом офис Генпрокурора Украины сослался на Конвенцию о правовой помощи от 1993 года.

Таким образом украинская сторона выразила намерение потребовать выдачи этих лиц Украине для привлечения к ответственности за преступления, связанные с незаконным участием в вооружённом конфликте в Донбассе, - пишет пресс-служба прокуратуры в Facebook.

Примечательно, что днём ранее экстрадиции задержанных в Минске граждан РФ потребовал президент Украины Владимир Зеленский. Пресс-служба администрации президента сообщила, что Киев намерен добиваться выдачи этих людей и в настоящее время ведёт консультации по этому вопросу с Белоруссией.

Добавим, в Кремле однозначно заявили, что у России нет никакого желания вмешиваться в выборы на территории Белоруссии. С заявлением, как сообщил телеканал "360", выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.