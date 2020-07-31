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Зеленский потребовал экстрадиции, прокурор взяла под козырёк: Киев направил в Минск запрос
31 июля 2020, 22:40 • 51 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал экстрадиции граждан России, которые были задержаны в Белоруссии, украинский генпрокурор Ирина Венедиктова взяла под козырёк. Киев направил в Минск запрос.
Офис генпрокурора Украины проинформировал Белоруссию о намерении требовать экстрадиции задержанных российских граждан. В Киеве полагают, что они являются сотрудниками ЧВК "Вагнер" и могли иметь отношение к боевым действиям в Донбассе.
Ведомство обратилось в Генпрокуратуру Белоруссии с просьбой временно арестовать задержанных, 9 из которых якобы являются гражданами Украины и подозреваются в сотрудничестве с вооружёнными силами республик Донбасса. При этом офис Генпрокурора Украины сослался на Конвенцию о правовой помощи от 1993 года.
Примечательно, что днём ранее экстрадиции задержанных в Минске граждан РФ потребовал президент Украины Владимир Зеленский. Пресс-служба администрации президента сообщила, что Киев намерен добиваться выдачи этих людей и в настоящее время ведёт консультации по этому вопросу с Белоруссией.
Добавим, в Кремле однозначно заявили, что у России нет никакого желания вмешиваться в выборы на территории Белоруссии. С заявлением, как сообщил телеканал "360", выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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