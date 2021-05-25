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Зеленский потребовал больше солдат вопреки повальному бегству украинцев
25 мая 2021, 14:35 • 239 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал больше солдат ВСУ вопреки повальному бегству украинцев. Соответствующий документ он внёс в Верховную раду в качестве безотлагательного.
В частности, на безотлагательное рассмотрение парламента Зеленский внёс проект закона об основах национального сопротивления, а также в связи с принятием такого закона проект увеличения численности Вооруженных сил Украины.
На сайте Верховной рады сообщается о том, что "соответствующие законопроекты № 5557 и № 5558 инициировал глава государства".
Ранее известный экономист Михаил Делягин рассказал о панике среди украинцев, которые боятся, что Киев возобновит войну в Донбассе. "Народ массово бежит в Россию", - отметил он. По словам Делягина, о массовой эмиграции украинцев сообщают жители Ростова-на-Дону и других приграничных русских городов. Жители Украины боятся, что украинские власти вновь развяжут войну в Донбассе, а их сыновей заберут в армию.
Также напомним о том, что военные эксперты уже не раз отмечали, что в ВСУ процветают дезертирство, пьянство, безалаберность. На фоне этого экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко ранее заявила о том, что украинцев в Европе оценивают очень дёшево. И не только трудовых мигрантов, но и солдат. "Украинский солдат оценивается дешевле всех", - заявила Савченко.
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