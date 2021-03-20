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Зеленский потерял последний шанс в Крыму: На полуострове вступил в силу земельный закон
20 марта 2021, 09:50 • 168 • Политика
На Крымском полуострове вступил в силу земельный закон, подписанный президентом России Владимиром Путиным. Очевидно, что мечтающий о Крыме президент Украины Владимир Зеленский потерял последний шанс: если вопрос о возврате полуострова был закрыт ещё в 2014 году, то теперь глава соседнего государства не сможет купить там даже дачу. Впрочем, как и любой другой иностранец.
Речь идёт о об указе, согласно которому иностранцам, иностранным компаниям, а также лицам без гражданства запрещается владеть земельными участками на большей части территории Республики Крым.
Такое ограничение действует в 19 из 25 муниципальных образований Крыма, в том числе в Евпатории, Керчи, Ялте и Судаке, передаёт РИА Новости. Этот же запрет распространяется на 12 муниципальных образований Севастополя. Среди исключений: Симферополь, Джанкой, Красноперекопск, Белогорский, Красногвардейский и Первомайский районы.
Указ был подписан президентом 20 марта прошлого года и сегодня, 20 марта, он вступил в силу.
Очевидно, что мечтающим о Крыме украинским властям не достанется не только полуостров, о чём они были предупреждены ещё в 2014 году, но даже на дачу рассчитывать не приходится.
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