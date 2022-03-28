Зеленский потерял поддержку Запада из-за критики США и ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский после своей высокомерной речи в Брюсселе, где позволил себе критику в адрес стран участниц Евросовета, потерял поддержку Запада и настроил против себя своих «друзей».Об этом пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.«Критика президентом Украины Владимиром Зеленским государств — членов ЕС во время выступления в Брюсселе повлияла на то, что Евросоюз отказался от новых санкций против России», — говорится в материале.По мнению немецких обозревателей, своим выступлением Зеленский настроил против себя глав некоторых правительств.«В четверг вечером Зеленскому вновь представился шанс "воззвать к совести" членов Европейского совета. Но на этот раз он его упустил. Более того, своей речью он настроил против себя глав некоторых правительств», — пишет газета.Как напоминают журналисты FFZ, украинский лидер взял на себя право оценить помощь каждой европейской страны в отдельности. Так, Франция удостоилась «четверки с минусом», Греция, Германия и Португалия получили «удовлетворительно», а самую низкую оценку Зеленский дал правительству Венгрии.Как говорится в материале, такие вольности не остались незамеченными. Теперь вместо друзей Зеленский получил несколько недоброжелателей.