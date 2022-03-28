|
Зеленский потерял поддержку Запада из-за критики США и ЕС
28 марта 2022, 07:15 • 240 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский после своей высокомерной речи в Брюсселе, где позволил себе критику в адрес стран участниц Евросовета, потерял поддержку Запада и настроил против себя своих «друзей».
Об этом пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.
«Критика президентом Украины Владимиром Зеленским государств — членов ЕС во время выступления в Брюсселе повлияла на то, что Евросоюз отказался от новых санкций против России», — говорится в материале.
По мнению немецких обозревателей, своим выступлением Зеленский настроил против себя глав некоторых правительств.
«В четверг вечером Зеленскому вновь представился шанс "воззвать к совести" членов Европейского совета. Но на этот раз он его упустил. Более того, своей речью он настроил против себя глав некоторых правительств», — пишет газета.
Как напоминают журналисты FFZ, украинский лидер взял на себя право оценить помощь каждой европейской страны в отдельности. Так, Франция удостоилась «четверки с минусом», Греция, Германия и Португалия получили «удовлетворительно», а самую низкую оценку Зеленский дал правительству Венгрии.
Как говорится в материале, такие вольности не остались незамеченными. Теперь вместо друзей Зеленский получил несколько недоброжелателей.
Подпишитесь на нас
240
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
26 марта 2022, 02:10
|
26 марта 2022, 15:00
|
25 марта 2022, 06:55
|
26 марта 2022, 17:20
|
23 марта 2022, 20:30
|
24 марта 2022, 06:25
|
25 марта 2022, 18:35