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Зеленский потерял поддержку Запада из-за критики США и ЕС

28 марта 2022, 07:15  •  240 • Украина

Президент Украины Владимир Зеленский после своей высокомерной речи в Брюсселе, где позволил себе критику в адрес стран участниц Евросовета, потерял поддержку Запада и настроил против себя своих «друзей».

Об этом пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Критика президентом Украины Владимиром Зеленским государств — членов ЕС во время выступления в Брюсселе повлияла на то, что Евросоюз отказался от новых санкций против России», — говорится в материале.

По мнению немецких обозревателей, своим выступлением Зеленский настроил против себя глав некоторых правительств.

«В четверг вечером Зеленскому вновь представился шанс "воззвать к совести" членов Европейского совета. Но на этот раз он его упустил. Более того, своей речью он настроил против себя глав некоторых правительств», — пишет газета.

Как напоминают журналисты FFZ, украинский лидер взял на себя право оценить помощь каждой европейской страны в отдельности. Так, Франция удостоилась «четверки с минусом», Греция, Германия и Португалия получили «удовлетворительно», а самую низкую оценку Зеленский дал правительству Венгрии.

Как говорится в материале, такие вольности не остались незамеченными. Теперь вместо друзей Зеленский получил несколько недоброжелателей.

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