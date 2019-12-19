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Зеленский поставил точку в вопросе особого статуса для Донбасса. Пока на год

19 декабря 2019, 00:54  •  63 • В мире
Президент Украины Владимир Зеленский продлил действие закона об особом статусе Донбасса на год. Как говорится на сайте Верховной рады, документ, который на год продлевает срок действия закона, был утверждён главой государства.
Украинский лидер Владимир Зеленский продлил срок действия закона об особом статусе Донбасса. Как говорится в сообщении, размещённом на сайте Верховной рады, срок действия украинского закона продлевается до конца 2020 года.
Отмечается, что документ, устанавливающий эти временные рамки, был возвращён с подписью президента.
Неделей ранее сообщалось, что украинские парламентарии от "Слуги народа" зарегистрировали законопроект о внесении поправок к действующему закону об особом статусе неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей.
На внеочередном заседании 12 декабря радой данный проект был принят.
Фракция "Слуги народа" в парламенте после заседания объяснила, что пролонгация закона "означает приверженность мирному пути решения проблемы Донбасса". Отмечалось, что именно это "продемонстрировал президент Владимир Зеленский во время встречи "нормандской четвёрки".
Напомним, что, действительно, вопрос поднимался на прошедших переговорах в "нормандском формате". Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге по итогам встречи в Париже пообещал, что особый статус региона будет продлён ещё на один год.
Действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", который существует с 18 октября 2014 года и ранее уже неоднократно продлевался, должно было закончиться 31 декабря 2019 года. Документ предусматривает, что положения об особом статусе вступят в силу после проведения на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса демократических выборов. Согласно Минским соглашениям, на Украине должна пройти конституционная реформа с закреплением в основном законе на постоянной основе особого статуса самоуправления Донбасса. Однако этого до сих пор не произошло. Принятый Верховной радой закон об особом статусе, по сути, оказался заморожен, поскольку в него были внесены поправки, противоречащие Минским соглашениям.

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