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Зеленский поспешно сбежал от митингующих бизнесменов

04 февраля 2021, 18:15  •  247 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com\www.globallookpress.com
Возмущенные предприниматели ждали президента у въезда на госдачу
На 51-й день своих протестов украинские бизнесмены решили встретиться с президентом страны. Но не тут-то было: Зеленский поспешно сбежал от них.
Десятки митингующих предпринимателей добрались к госдаче в Конча-Заспе и стали ожидать Владимира Александровича у главного въезда. Тем временем кортеж главы Незалежной умчался из резиденции с обратной стороны.
Лидер SaveФОП (украинского протестного движения, выступающего за снижение нагрузки на малый и средний бизнес) Сергей Доротич пообещал, что 5 февраля протестующие снова соберутся у резиденции. Однако в этот день они будут стоять у всех выездов с территории, передает его слова "Страна.ua".
Полицейских на месте почти не было. Только дежурные наряды.
В среду, 3 февраля, Верховная рада не приняла предложение SaveФОП сохранить упрощенную систему налогообложения и отменить нормы об обязательной установке кассовых аппаратов. И бизнесмены собрались на очередную протестную акцию.
Теперь митингующие станут ходить не только к дому президента. Они посетят всех депутатов, которые голосовали за отклонение инициативы предпринимателей.
Между тем на Украине, и не только, продолжают обсуждать решение Владимира Зеленского о прекращении вещания нескольких телеканалов. Одни говорят, кто подтолкнул лидера Незалежной к такому шагу. Другие предсказывают ему дальнейшее снижение поддержки населения.

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