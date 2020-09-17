Зеленский посоветовал украинцам не ждать пенсий европейского уровня

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня выступил с сеансом кристальной честности, что для него не очень характерно.Президент сообщил украинцам, что ожидать пенсию европейского уровня не стоит.Некоторое повышение запланировано бюджете на следующий год, однако, ожидания не должны быть завышенными, заявил президент, комментируя параметры социальных выплат в госбюджете-2021 года.«Социалка. Поставлена задача повышения зарплат ученым и учителям, медикам и, на сколько это можно, пенсионерам», - сказал он, передает РБК-Украина.Доплаты в следующем году планируются пенсионерам старше 75 лет.«Стоит ли ожидать, что она сразу будет европейского уровня? Я думаю, что ожидать этого не надо. Но со следующего бюджетного года она будет увеличена», - заявил Зеленский.Чтобы совсем не огорчать жаждущих, он пообещал, что «все равно, в любом случае, за несколько лет мы выйдем на нормальный человеческий уровень социалки».В проекте государственного бюджета на 2021 год предусмотрены расходы на доплаты пенсионерам старше 75 лет. На эти цели планируется потратить 2,4 млрд грн.Стоит напомнить, что бюджет, о котором говорит Зеленский, уже оскандалился статьей военных расходов, которая превзошла даже цифры предшественника Петра Порошенко, а также стала самой затратной статьей. Расходы на силовой блок, конечно, тоже далеки от европейских. Однако все относительно. Относительно собственных пенсионеров это практически преступление. Ну и декларация приоритетов – война прежде всего. А люди, тем более, пенсионеры – дело остаточное.