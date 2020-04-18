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Зеленский посоветовал украинцам думать о том, как выжить

18 апреля 2020, 09:10  •  118 • Украина
Киев, 18 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ситуации, когда страна борется с распространением коронавируса, украинцам нужно думать не о комфорте, а не о выживании. Соответствующее мнение глава государства озвучил в пятницу вечером в эфире телепередачи «Свобода слова Савика Шустера» на канале «Украина».
«Наша задача — не комфорт сейчас, скажу откровенно, не комфорт — выжить. Хлеб, масло, молоко, крупы есть, выживем. Пройдем коронавирус, месяц-полтора пройдет, вырулим, если честно. Я в этом уверен», — заявил Зеленский.
Из-за вспышки COVID-19 правительство Украины с 12 марта ввело общенациональный карантин. Карантинные меры с 6 апреля были ужесточены, правительство запретило, за исключением сопровождения детей, собираться на улице в группы более двух человек. Кроме того, запрещается гулять на набережных, в лесопарковых зонах и парках, посещать детские и спортивные площадки.
Украинцев обязали при выходе из дома носить средства индивидуальной защиты и иметь при себе подтверждающие личность документы. На госгранице Украины ограничено количество работающих пунктов пропуска.
Согласно последним данным минздрава Украины, количество инфицированных коронавирусом за сутки выросло в стране до 4,6 тысячи человек. В общей сложности от заболевания скончались 125 человек, 246 заразившихся выздоровели. В Киеве заболели 705 человек.
Ранее газета «Известия» сообщила, что власти Украины планируют с 24 апреля смягчить принятые в связи с распространением коронавирусной инфекции меры. Об этом накануне сообщил Зеленский. По его словам, если ситуация не ухудшится, украинскому обществу представят план выхода из карантина.
Автор: Матвей Прозоров

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