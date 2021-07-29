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Зеленский послушно уничтожит Украину: О планах Киева заявили в Раде
29 июля 2021, 08:30 • 160 • Политика
О планах сегодняшнего официального Киева заявили в Верховной раде Украины. По словам депутата от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Анатолия Бурмича, нынешний президент Владимир Зеленский послушно уничтожит страну.
Депутат отметил, что план уничтожения Украины был разработан и внедрён в жизнь еще до прихода Зеленского к власти, заняв кресло президента, он лишь продолжил начатое политиками периода правления его предшественника Петра Порошенко. При этом авторство самого плана принадлежит не сидящим в Киеве политикам, а заинтересованным странам. Главный план Киева - лишь следовать планам этих заинтересованных стран.
По мнению Бурмича, противостоять этим планам может лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук, однако авторы этого "плана" посчитали Медведчука угрозой, поскольку он "противостоял ему и говорил правду". По словам депутата, именно поэтому украинские власти преследовали Медведчука и приложили усилия для его дискредитации.
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