Зеленский после работы в старом здании администрации опасается за свое душевное здоровье

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что хочет поскорее сменить место расположения своей администрации. По его словам, в нынешнем работать не представляется возможным.

Он отметил, что буквально боится за свое душевное здоровье.

"Здесь нельзя находиться, сказал он, не объясняя причин, и добавил: Я здесь с ума сойду".

При этом, отметил Зеленский, в планах скорый переезд на новое место.

На скорость реализации задуманного может повлиять финансирование, так как расходовать деньги из бюджета на это не собираются, передает "Украинская правда".

При этом старое здание администрации президента Украины, по всей видимости, станет музеем.

"Да, большой художественный музей", - подчеркнул лидер Незалежной.