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Зеленский после работы в старом здании администрации опасается за свое душевное здоровье
20 июня 2019, 01:24 • 42 • В мире
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что "сойдет с ума" в старом здании администрации. По его словам, у него в планах переехать на новое место.
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что хочет поскорее сменить место расположения своей администрации. По его словам, в нынешнем работать не представляется возможным.
Он отметил, что буквально боится за свое душевное здоровье.
При этом, отметил Зеленский, в планах скорый переезд на новое место.
На скорость реализации задуманного может повлиять финансирование, так как расходовать деньги из бюджета на это не собираются, передает "Украинская правда".
При этом старое здание администрации президента Украины, по всей видимости, станет музеем.
"Да, большой художественный музей", - подчеркнул лидер Незалежной.
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