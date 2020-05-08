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Зеленский после назначения Саакашвили выдал ему напутствие
08 мая 2020, 18:10 • 79 • В мире
Украинский президент Владимир Зеленский назначил на пост главы исполнительного комитета Национального совета реформ Михаила Саакашвили. Лидер Незалежной поздравил политика и выразил надежду, что тот сможет придать импульс реформам.
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили получил пост в Национальном совете реформ при президенте Украины. Он был назначен главой исполнительного комитета.
Украинский лидер Владимир Зеленский назначил политика на этот пост, несмотря на то что ранее Саакашвили прочили пост вице-премьера по реформам.
"Искренне поздравляю Михаила Николозовича с новым ответственным вызовом", - обратился Зеленский к экс-президенту Грузии.
Он выразил надежду, что Саакашвили удастся придать импульс реформам в Незалежной. Кроме того, продолжил он в напутственном заявлении, данное назначение "поможет в осуществлении важных изменений в жизни страны".
Напомним, став президентом Украины, Владимир Зеленский в мае 2019 года вернул Михаилу Саакашвили украинское гражданство.
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