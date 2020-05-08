Зеленский после назначения Саакашвили выдал ему напутствие

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили получил пост в Национальном совете реформ при президенте Украины. Он был назначен главой исполнительного комитета.

Украинский лидер Владимир Зеленский назначил политика на этот пост, несмотря на то что ранее Саакашвили прочили пост вице-премьера по реформам.

"Искренне поздравляю Михаила Николозовича с новым ответственным вызовом", - обратился Зеленский к экс-президенту Грузии.

Он выразил надежду, что Саакашвили удастся придать импульс реформам в Незалежной. Кроме того, продолжил он в напутственном заявлении, данное назначение "поможет в осуществлении важных изменений в жизни страны".

Напомним, став президентом Украины, Владимир Зеленский в мае 2019 года вернул Михаилу Саакашвили украинское гражданство.