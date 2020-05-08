Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Эксперт раскрыл причину антироссийских заявлений Киева
"Крым - трагическая ошибка России?": Познер поставил Гордона в тупик о...
"Завизжали по полной программе": Как Греф повлиял на бойкот Михалкова....
Чей Крым? Познер объяснил украинцу Гордону простые истины
Главная / В мире

Зеленский после назначения Саакашвили выдал ему напутствие

08 мая 2020, 18:10  •  79 • В мире
Украинский президент Владимир Зеленский назначил на пост главы исполнительного комитета Национального совета реформ Михаила Саакашвили. Лидер Незалежной поздравил политика и выразил надежду, что тот сможет придать импульс реформам.
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили получил пост в Национальном совете реформ при президенте Украины. Он был назначен главой исполнительного комитета.
Украинский лидер Владимир Зеленский назначил политика на этот пост, несмотря на то что ранее Саакашвили прочили пост вице-премьера по реформам.
"Искренне поздравляю Михаила Николозовича с новым ответственным вызовом", - обратился Зеленский к экс-президенту Грузии.
Он выразил надежду, что Саакашвили удастся придать импульс реформам в Незалежной. Кроме того, продолжил он в напутственном заявлении, данное назначение "поможет в осуществлении важных изменений в жизни страны".
Напомним, став президентом Украины, Владимир Зеленский в мае 2019 года вернул Михаилу Саакашвили украинское гражданство.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



79
Источник
Похожие новости
08 мая 2020, 01:10
"Визг стоял бы до небес": Блогер о русской "ответочке" на смоделированный ядерный удар
08 мая 2020, 14:10
Дедлайн по Донбассу: Украина назначила дату, к которой заберёт земли
08 мая 2020, 08:10
Who is "новый фигурант" дела МН17? Прокуратура Нидерландов уточнила имена всех подозреваемых
08 мая 2020, 09:06
Дуров назвал семь причин не переезжать в Кремниевую долину США
08 мая 2020, 07:05
«Неадекватный и самовлюблённый подход»: как США пересматривают роль СССР в победе над нацистской Германией
08 мая 2020, 00:05
«В космосе станет тесно»: как США развивают программу беспилотного орбитального самолёта-разведчика X-37B
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 мая 2020, 10:10
Почему С-300 молчит и ВВС ЦАХАЛ возвращаются на базы: ПВО Сирии и израильские авианалёты
06 мая 2020, 05:10
Украинское образование породило «отбитую морду манкурта Усика» – Фарион
02 мая 2020, 19:10
"Силуанову это ой как не по душе": Болезнь Мишустина аукнется Минфину. Мнение Иваткиной
05 мая 2020, 07:10
Трамп нашел кандидатуру на замену Зеленскому
03 мая 2020, 15:10
Одесское подполье записало видео: «"Вольный город Одесса" объявляет настоящую войну»
02 мая 2020, 20:35
Анна Герман, украинский политик - из Киева: Теперь я уже не надеюсь, что Зеленский почтит память тех, кого живьём сожгли в Одессе
03 мая 2020, 20:10
Киев угрожает, а "Газпром" прошляпил: Михеев резко высказался о "Северном потоке - 2"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.