Зеленский пошёл войной на Ахметова? СБУ расследует заговор

СБУ приступила к расследованию заговора против главы государства. Президент Украины Владимир Зеленский пошёл войной на олигарха Рината Ахметова?

Служба безопасности Украины начала досудебное расследование в рамках уголовного производства по факту попытки захвата власти в стране. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба ведомства. Данным делом занимается Главное следственное управление СБУ.

Производство открыто по факту приготовления отдельными гражданами Украины и России действий с целью захвата государственной власти. О ходе расследования будет сообщено впоследствии,

- говорится в сообщении.

Никаких имён в тексте не приводится, однако, вероятнее всего, одним из "заговорщиков" оказался украинский миллиардер Ринат Ахметов, с которым недавно у Зеленского произошёл конфликт. Президент Украины на днях заявил, что русские спецслужбы завербовали Ахметова, чтобы тот помог им совершить госпереворот на Украине. На эти цели якобы выделен миллиард долларов.

Сам Ахметов все обвинения в свой адрес отрицает. Он обвинил главу государства в распространении лжи.

Примечательно, что, говоря о предполагаемом заговоре, Зеленский использовал слово "госпереворот", хотя антиконституционное свержение Виктора Януковича украинские политики называют "революцией достоинства".