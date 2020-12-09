«Зеленский пошёл на поводу у радикалов»: как изменилась ситуация в Донбассе через год после Парижского саммита

9 декабря 2019 года в Париже состоялся саммит «нормандской четвёрки» — первая подобная встреча с 2016-го. Участники переговоров подтвердили безальтернативность Минских соглашений. Однако вскоре после этого президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости пересмотра документа. С тех пор в Москве неоднократно констатировали нежелание Киева выполнять свои обязательства по «Минску-2» и отмечали, что для проведения нового саммита нет предпосылок. Эксперты полагают, что Зеленский решил продолжить курс своего предшественника Петра Порошенко, фактически заморозив нормандский формат.

Президент РФ Владимир Путин, французский лидер Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Париже 9 декабря 2019 года © Christophe Petit Tesson/Pool via REUTERS

Год назад в Париже прошёл первый с 2016 года саммит в нормандском формате. В нём приняли участие президент России Владимир Путин, французский лидер Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский.

Как и ожидали в Кремле, итоги переговоров не принесли прорывных решений по вопросу Донбасса. Тем не менее «четвёрка» пришла к выводу о безальтернативности минских договорённостей и согласовала несколько шагов.

В частности, стороны условились приложить усилия для прекращения огня на линии соприкосновения и разведения сил в зоне конфликта на трёх дополнительных участках, а также обратились с призывом к трёхсторонней контактной группе (ТКГ) способствовать обмену пленных по формуле «всех на всех».

Кроме того, участники саммита заявили о необходимости интегрировать в украинское законодательство формулу Штайнмайера, предполагающую проведение местных выборов на неподконтрольной территории Донбасса и последующую передачу границы региона с Россией под контроль киевских властей.

В комментарии RT замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев отметил, что реализация достигнутых в Париже договорённостей могла приблизить Украину к выполнению политической части «Минска-2», которая позволила бы практически полностью урегулировать конфликт.

«Были надежды на то, что Зеленский не останется в парадигме своего предшественника. На мой взгляд, он ехал на саммит за победой. Правда, сейчас, думаю, всем окончательно становится понятным, что на волне народной поддержки после выборов он рассчитывал достичь договорённостей именно на украинских условиях и пробить брешь в «невыгодных» Минских соглашениях», — пояснил Суздальцев.

«Хотел переложить ответственность на Россию»

Эксперты напомнили, что парижскому саммиту предшествовал ряд положительных событий. После уверенной победы на выборах над Петром Порошенко Зеленский заявил, что намерен положить конец конфликту на востоке страны, и выразил готовность взаимодействовать с российским коллегой.

7 сентября прошлого года Москва и Киев провели обмен заключённых по формуле «35 на 35». РФ освободила задержанных в конце 2018 года в Керченском проливе украинских моряков, режиссёра Олега Сенцова и других осуждённых. Киев передал России в числе прочих бывшего главного редактора портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, Владимира Цемаха, двух жителей Севастополя.

Украинские военнослужащие

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Осенью Украина и народные республики развели войска в Петровском и Золотом. Также Киев согласовал текст формулы Штайнмайера. Правда, этот шаг вызвал акции протестов националистов с обвинениями Зеленского в «капитуляции».

Несмотря на формальное согласие с формулой Штайнмайера, во время пресс-конференции по итогам парижского саммита Зеленский заявил, что Киев настаивает на первоочерёдной передаче границы с Россией — только после этого украинские власти готовы организовать выборы в неподконтрольных районах Донбасса.

«У нас с президентом Российской Федерации, говорю откровенно, разный, наверное, абсолютно взгляд по поводу передачи границы и когда это возможно... Я, естественно, поднимаю вопрос о том, чтобы передача границы была до проведения местных выборов», — сказал Зеленский.

Комментируя данный вопрос, российский лидер напомнил, что «Минск-2» предусматривает старт процесса передачи границы на следующий день после местных выборов. Путин предостерёг от попыток пересматривать соглашения от 2015 года.

«Зачем вскрывать Минские соглашения и их заново переписывать? Там каждый пункт увязан между собой. И если мы вскроем один пункт, начнётся переписывание других, и мы вообще потеряем всё и создадим ситуацию, при которой вообще ничего не сможем сделать», — подчеркнул президент РФ.

Как предполагают эксперты, Зеленский уехал из Парижа с чувством глубокого разочарования. После возвращения на родину президент Украины заявил о необходимости пересмотра «Минска-2».

«Зеленский прибыл в Париж не для того, чтобы брать на себя ответственность и принимать конкретные меры по урегулированию ситуации. Ему было важно поддержать свой рейтинг за счёт общения с Путиным, Макроном и Меркель», — отметил в беседе с RT президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.

Схожей точки зрения придерживается Андрей Суздальцев. По мнению политолога, в Париже для Зеленского было очень важно лично побеседовать с Путиным.

«Видимо, он и его команда рассчитывали добиться односторонних уступок, но итог оказался совсем иным, что, собственно, и неудивительно. Зеленский хотел переложить всю ответственность на Россию, что проявилось в его дальнейших действиях», — пояснил Суздальцев.

Владимир Зеленский на линии соприкосновения в Донбассе

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Положительными итогами Парижского саммита эксперт назвал демилитаризацию отдельных участков линии соприкосновения и возобновление перемирия. Все остальные пункты, реализация которых полностью зависела от воли Киева, не были выполнены.

Незадолго до годовщины саммита в нормандском формате Киев представил фактически альтернативный документ по урегулированию конфликта под названием «План совместных шагов». Он предусматривает демилитаризацию Донбасса, запуск процесса передачи границы с РФ и проведение местных выборов 31 марта 2021 года. В Кремле и народных республиках отметили, что подготовленный Украиной комплекс мер не соответствует минским договорённостям.

«На Украине есть большое количество людей, заинтересованных в войне. Причём как на уровне крупных олигархов, политиков, так и на уровне бытовом есть, к сожалению, люди, которые вернулись в состав операции объединённых сил и гордятся этим», — отметил Ищенко.

Прагматичная позиция

Изначально участники нормандского саммита в Париже намеревались обсудить ситуацию с урегулированием конфликта через четыре месяца, то есть в апреле 2020 года. Тем не менее встреча четвёрки лидеров так и не состоялась.

Примечательно, что в нынешнем году Киев регулярно анонсировал «скорое» проведение саммита в нормандском формате. Так, в марте Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на встречу лидеров четвёрки в конце апреля, а 10 июля глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что саммит должен состояться в «ближайшие месяцы».

В конце июля Зеленский рассказал, что Киев начал готовиться к саммиту. По словам украинского лидера, Париж, Берлин и Москва якобы подтвердили своё согласие провести новую встречу. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг эту информацию.

В сентябре во время визита в Австрию Зеленский вновь выразил уверенность в том, что новый саммит непременно состоится в ближайшее время. Как и раньше, президент Украины сообщил: «Все лидеры, насколько мне известно, подтверждают готовность к встрече».

Между тем в Москве неоднократно подчёркивали, что не видят предпосылок для проведения нового саммита в нормандском формате. Вопрос встречи четвёрки в России плотно увязывают с прогрессом в вопросе выполнения договорённостей, прописанных в итоговых документах прошлогодней парижской встречи.

В конце ноября МИД РФ констатировал бездействие Киева в выполнении политических обязательств, напомнив о том, что Украина не интегрировала в свою правовую систему формулу Штайнмайера.

«Для выполнения этого решения не нужно ничего, кроме законотворческой работы украинских парламентариев. Никто, кроме них, не может внести изменения в законодательство Украины. Однако Верховная рада и не думала к этому приступать», — говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства.

Солдаты ВСУ

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Ростислав Ищенко считает, что Москва заняла прагматичную позицию по вопросу проведения нового саммита в нормандском формате. По его мнению, в России осознают, что если нарушить порядок выполнения политических пунктов «Минска-2», то Украина получит возможность применить силу против непризнанных республик.

«Киев хочет, чтобы ему сначала передали границу, чтобы он смог там «навести порядок»: кого-то физически уничтожить, кого-то — отправить за решётку. После этой зачистки в особом статусе Донбасса смысла никакого не будет», — пояснил Ищенко.

Как полагает Андрей Суздальцев, нежелание Москвы соглашаться на проведение нового саммита «нормандской четвёрки» вызвано тем, что Зеленский не стал отказываться от политики Порошенко. С точки зрения эксперта, Парижский саммит 9 декабря прошлого года стал, по большому счёту, жестом доброй воли со стороны Москвы.