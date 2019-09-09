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Зеленский посетит США 23 сентября
09 сентября 2019, 13:39 • 87 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский посетит Соединённые Штаты 23 сентября. Об этом сообщил глава украинского МИД Вадим Пристайко.
РИА Новости
«23 сентября мы едем в США», — цитирует дипломата телеканал «112 Украина».
Ранее Зеленский заявил, что планирует встретиться с американским лидером Дональдом Трампом в Вашингтоне в сентябре 2019 года.
Трамп назвал своего коллегу «разумным парнем» и отметил, что ждёт его визита.
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