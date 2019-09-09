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Зеленский посетит США 23 сентября

09 сентября 2019, 13:39  •  87 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский посетит Соединённые Штаты 23 сентября. Об этом сообщил глава украинского МИД Вадим Пристайко.
 
РИА Новости
 

«23 сентября мы едем в США», — цитирует дипломата телеканал «112 Украина».

Ранее Зеленский заявил, что планирует встретиться с американским лидером Дональдом Трампом в Вашингтоне в сентябре 2019 года.

Трамп назвал своего коллегу «разумным парнем» и отметил, что ждёт его визита.

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