Зеленский посетит США 23 сентября

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Соединённые Штаты 23 сентября. Об этом сообщил глава украинского МИД Вадим Пристайко.

«23 сентября мы едем в США», — цитирует дипломата телеканал «112 Украина».

Ранее Зеленский заявил, что планирует встретиться с американским лидером Дональдом Трампом в Вашингтоне в сентябре 2019 года.

Трамп назвал своего коллегу «разумным парнем» и отметил, что ждёт его визита.