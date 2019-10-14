Зеленский посетил линию соприкосновения в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовую в ходе своего визита на подконтрольную Киеву территорию Донбасса.

«Зеленский в рамках рабочей поездки в Донецкую область ознакомился с ситуацией на линии соприкосновения в зоне проведения операции объединённых сил», — говорится в сообщении на сайте главы государства.

Отмечается, что президент по собственной инициативе вручил награды пяти бойцам 92-й отдельной механизированной бригады оперативного командования «Восток» Сухопутных войск Вооружённых сил Украины.

Ранее сообщалось, что Зеленский в День защитника Украины прибыл с визитом на подконтрольную Киеву часть Донбасса.