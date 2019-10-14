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Зеленский посетил линию соприкосновения в Донбассе

14 октября 2019, 21:54  •  50 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовую в ходе своего визита на подконтрольную Киеву территорию Донбасса.
 
©president.gov.ua
 

«Зеленский в рамках рабочей поездки в Донецкую область ознакомился с ситуацией на линии соприкосновения в зоне проведения операции объединённых сил», — говорится в сообщении на сайте главы государства.

Отмечается, что президент по собственной инициативе вручил награды пяти бойцам 92-й отдельной механизированной бригады оперативного командования «Восток» Сухопутных войск Вооружённых сил Украины.

Ранее сообщалось, что Зеленский в День защитника Украины прибыл с визитом на подконтрольную Киеву часть Донбасса. 

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