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Зеленский посетил командный пункт ВСУ в Луганске
27 мая 2019, 21:24 • 49 • Украина
Украинский лидер Владимир Зеленский впервые посетил командный пункт вооружённых сил страны в Луганской области, сообщает пресс-служба главы государства.
©president.gov.ua
«В Станице Луганской президент побывал на передовой, в частности на посту наблюдения и в блиндажах», — говорится в сообщении администрации Зеленского в Facebook.
Отмечается, что украинский президент также осмотрел позиции ВСУ в населённом пункте Счастье.
Глава государства обсудил с солдатами вопросы улучшения бытовых условий в армии, а также расширение перечня социальных льгот для военнослужащих.
Кроме того, Зеленский выслушал доклады командующих относительно ситуации в регионе.
Ранее в штабе Зеленского заявили о планах создать информационную стратегию по Донбассу.
Политолог Иван Мезюхо в беседе с RT назвал такой шаг продолжением политического курса экс-президента Украины Петра Порошенко.
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