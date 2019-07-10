Зеленский поручил жёстко реагировать на провокации в Донбассе

Украинский лидер Владимир Зеленский поручил начальнику Генерального штаба Вооружённых сил Украины Руслану Хомчаку усилить активность ВСУ по обезвреживанию «диверсионных групп» в Донбассе в связи с обстрелом в Гранитном.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте пресс-службы президента Украины.

Зеленский заявил, что считает обстрел в Гранитном попыткой «сорвать Минский процесс и поставить под угрозу договорённости о возобновлении переговоров в нормандском формате».

ВСУ поручено «мгновенно и жёстко реагировать на любые другие попытки вооружённых провокаций против украинских мирных граждан и военнослужащих».

По данным Операции объединённых сил, в районе южной окраины Гранитного под обстрел попал грузовой автомобиль КрАЗ одного из подразделений ООС. Один военный погиб, ещё один получил ранения.

8 июля Зеленский обратился к российскому президенту Владимиру Путину с предложением обсудить в Минске ситуацию в связи с Крымом и Донбассом при участии лидеров США, Великобритании, Германии и Франции.