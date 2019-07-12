Зеленский поручил заняться возвращением осуждённого в Италии украинца

Украинский лидер Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел и Генпрокуратуре Украины заняться вопросом возвращения на родину бойца украинского добровольческого батальона Виталия Маркива, осуждённого в Италии на 24 года заключения. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

«Прошу забыть о политических разногласиях между новой властью и неизменными руководителями этих ведомств и приложить максимум усилий для выдачи Украине… Виталия Маркива», — цитирует Зеленского пресс-служба.

Ранее суд в Италии приговорил Маркива к 24 годам тюрьмы по делу о гибели в Донбассе итальянского репортёра Андреа Роккелли.

Глава МВД Украины Арсен Аваков назвал решение итальянского суда позорным и несправедливым.

В мае 2014 года под Славянском были убиты итальянский журналист Андреа Роккелли и его переводчик Андрей Миронов, гражданин России, их обстреляли из миномётов. Позднее следствие выяснило, что итальянского репортёра обстреляли умышленно.