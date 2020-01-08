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Зеленский поручил возбудить дело в связи с крушением самолёта в Иране

08 января 2020, 14:39  •  97 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский поручил генпрокурору Руслану Рябошапке возбудить уголовное дело в связи с крушением украинского самолёта в Иране.
 
Reuters
 

«Дал поручение генеральному прокурору открыть уголовное производство относительно катастрофы самолёта МАУ в Тегеране», — написал он в Facebook.

По его словам, должна быть создана следственная комиссия из представителей силовых и профильных ведомств, ответственных за гражданскую авиацию.

Также в стране проведут проверку всего гражданского флота.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко опубликовал информацию о гражданстве погибших в результате авиакатастрофы. 

Boeing 737 разбился 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. По данным СНБО, на борту находились 177 человек, в том числе 168 пассажиров, никто не выжил.

По предварительной информации, самолёт разбился из-за аварии двигателя. 

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