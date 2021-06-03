Зеленский поручил узаконить "правосудие переходного периода" в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский поручил разработать проекты о "правосудии переходного периода", касающиеся Донбасса. Он подписал указ и выставил условие.

Подготовкой законопроектов должно заниматься правительство Украины, говорится в указе Зеленского. Главное условие заключается в том, что политики должны справиться с этой задачей за два месяца, сообщили в офисе украинского лидера.

"Кабинету министров в двухмесячный срок подготовить законопроекты о введении на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей правосудия переходного периода", - сказано в документе.

В указе содержится пояснение, что правосудие переходного периода должно являться целостной политикой Украины по мирному урегулированию ситуации в Донбассе, а также преодолению последствий вооружённого конфликта и достижению социального согласия.

В 2014 году Донецкая и Луганская области объявили о своей независимости после случившегося в стране государственного переворота. Они образовали Донецкую и Луганскую народные республики. В апреле Киев начал против них военную операцию. По данным Организации Объединённых Наций, вооружённый конфликт унёс жизни более чем 13 тысяч человек, большинство из которых - мирные жители.

Урегулированием ситуации занимается минская контактная группа. С осени 2014 года до настоящего времени было принято три варианта Минских соглашений. В них прописан алгоритм деэскалации вооружённого конфликта. Украина условия соглашений выполнять отказывается. На территории Донбасса по-прежнему идут перестрелки.