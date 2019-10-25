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Зеленский поручил сократить расходы на содержание чиновников
25 октября 2019, 17:54 • 65 • Украина
Украинский лидер Владимир Зеленский поручил сократить расходы государственного бюджета на 2020 год на содержание чиновников на 10%.
РИА Новости
Об этом Зеленский сообщил на своей странице в Facebook.
«Провели совещание по подготовке госбюджета-2020 ко второму чтению. Заслушал министра финансов по основным показателям. Поставил задачу сократить расходы госбюджета на следующий год на содержание чиновников на 10%», — написал украинский лидер.
Он пояснил, что этот шаг «позволит сэкономить средства и направить их на социально важные статьи бюджета».
Зеленский добавил, что это «сокращение не должно коснуться учителей и врачей — тех, от кого зависит будущее Украины».
Ранее украинское правительство приняло решение о внесении изменений в бюджет страны на 2019 год, предусматривающих выделение более 1 млрд гривен (около $40 млн) на погашение задолженности по зарплате шахтёрам.
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