Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Эти слезливые истории": Телеведущая обвинила Меган Маркл в "мани...
Бедность не порок
"Путин! Отдал! Мои! Деньги! Ненавижу!" Почему долги Африки не отдали п...
Меняем Ленина на Франко!
Главная / Украина

Зеленский поручил сократить расходы на содержание чиновников

25 октября 2019, 17:54  •  65 • Украина
Украинский лидер Владимир Зеленский поручил сократить расходы государственного бюджета на 2020 год на содержание чиновников на 10%.
 
РИА Новости
 

Об этом Зеленский сообщил на своей странице в Facebook.

«Провели совещание по подготовке госбюджета-2020 ко второму чтению. Заслушал министра финансов по основным показателям. Поставил задачу сократить расходы госбюджета на следующий год на содержание чиновников на 10%», — написал украинский лидер.

Он пояснил, что этот шаг «позволит сэкономить средства и направить их на социально важные статьи бюджета».

Зеленский добавил, что это «сокращение не должно коснуться учителей и врачей — тех, от кого зависит будущее Украины».

Ранее украинское правительство приняло решение о внесении изменений в бюджет страны на 2019 год, предусматривающих выделение более 1 млрд гривен (около $40 млн) на погашение задолженности по зарплате шахтёрам.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



65
Источник
Похожие новости
25 октября 2019, 08:09
Волевая победа «Арсенала», три удаления в Ренне и дубль Яремчука за «Гент»: главные события игрового дня Лиги Европы
25 октября 2019, 01:39
Антивоенные настроения: как ожидания украинцев от урегулирования в Донбассе могут сказаться на рейтинге Зеленского
25 октября 2019, 17:54
ГБР изучит назначения Гройсмана и Яценюка премьерами Украины
24 октября 2019, 22:24
Суд заочно арестовал украинца по делу о нападении на посольство России
25 октября 2019, 16:09
Лавров: Москва готова содействовать выполнению "Минска" Донецком и Луганском
25 октября 2019, 14:39
Мэр оставшегося без отопления города Львовской области ушёл в отставку
Новости партнеров
 
Выбор дня
25 октября 2019, 11:39
Сценарий Запада рушится: "Бриллиантовые глаза" раскроют правду о катастрофе...
25 октября 2019, 01:54
"Грузинские снайперы" сдали заказчиков расстрелов на майдане: Всё организов...
25 октября 2019, 08:09
«Наращивают напряжённость в отношениях с Россией»: в бундестаге выступили за вывод ам...
25 октября 2019, 11:24
Политолог оценил заявление Киева о прокачке Россией газа через Украину
25 октября 2019, 01:39
«Повторяют штампы»: в России ответили на намерение Киева провести переговоры о «возвр...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 октября 2019, 01:54
"Грузинские снайперы" сдали заказчиков расстрелов на майдане: Всё организовали Парубий, Пашинский и Саакашвили
24 октября 2019, 12:54
"Какие шикардосные первые леди": В соцсетях оценили самобытную красоту жен лидеров Африки
22 октября 2019, 12:09
"Это начало странной череды смертей": Гибель экс-министра Украины - это зачистка, Омелян следующий - Шарий
21 октября 2019, 13:09
«На основании собранных доказательств»: убийца 9-летней девочки в Саратове полностью признал свою вину
20 октября 2019, 16:09
Путин послал Меркель в Киев
19 октября 2019, 06:12
"Ребята оказались очень скромными": В Госдуме высмеяли претензии Украины на 11 млрд долларов
19 октября 2019, 20:56
Это уже СЛИШКОМ! Догадки украинского эксперта ввели студию В СТУПОР!
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.