Зеленский поручил сократить расходы на содержание чиновников

Украинский лидер Владимир Зеленский поручил сократить расходы государственного бюджета на 2020 год на содержание чиновников на 10%.

Об этом Зеленский сообщил на своей странице в Facebook.

«Провели совещание по подготовке госбюджета-2020 ко второму чтению. Заслушал министра финансов по основным показателям. Поставил задачу сократить расходы госбюджета на следующий год на содержание чиновников на 10%», — написал украинский лидер.

Он пояснил, что этот шаг «позволит сэкономить средства и направить их на социально важные статьи бюджета».

Зеленский добавил, что это «сокращение не должно коснуться учителей и врачей — тех, от кого зависит будущее Украины».

Ранее украинское правительство приняло решение о внесении изменений в бюджет страны на 2019 год, предусматривающих выделение более 1 млрд гривен (около $40 млн) на погашение задолженности по зарплате шахтёрам.