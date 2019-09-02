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Зеленский поручил разработать план по обороне Украины от агрессии
02 сентября 2019, 15:54 • 11 • Украина
Украинский лидер Владимир Зеленский поручил министру обороны страны Андрею Загороднюку разработать план по обороне Украины от агрессии.
РИА Новости
Зеленский подчеркнул, что приоритетом Украины является создание «мощной и боеспособной» армии.
«Министру обороны — предложить изменения в законодательство, необходимые для строительства мощного войска. Разработать и утвердить план обороны и комплекс мер относительно обеспечения безопасности страны от агрессии», — цитирует Зеленского Интерфакс-Украина.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил о перспективах увеличения военной поддержки США.
29 августа Верховная рада утвердила Загороднюка министром обороны Украины.
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