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Зеленский поручил разработать план по обороне Украины от агрессии

02 сентября 2019, 15:54  •  11 • Украина
Украинский лидер Владимир Зеленский поручил министру обороны страны Андрею Загороднюку разработать план по обороне Украины от агрессии.
 
РИА Новости
 

Зеленский подчеркнул, что приоритетом Украины является создание «мощной и боеспособной» армии.

«Министру обороны — предложить изменения в законодательство, необходимые для строительства мощного войска. Разработать и утвердить план обороны и комплекс мер относительно обеспечения безопасности страны от агрессии», — цитирует Зеленского Интерфакс-Украина.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил о перспективах увеличения военной поддержки США.

29 августа Верховная рада утвердила Загороднюка министром обороны Украины.

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