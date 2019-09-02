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Зеленский поручил подготовить проект о легализации игорного бизнеса
02 сентября 2019, 15:54 • 11 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский поручил подготовить и внести в Раду до 1 октября законопроект о легализации игрового бизнеса и добычи янтаря в стране.
РИА Новости
«Подготовить и внести в парламент законопроекты о легализации игрового бизнеса и о легализации добычи янтаря до 1 октября. Ответственные — премьер-министр Алексей Гончарук и министр финансов Оксана Маркарова», — заявил Зеленский на первом заседании кабмина. Трансляцию вёл телеканал «112 Украина».
Ранее во время выступления на форуме в Стамбуле Зеленский сообщил о намерении легализовать работу казино в пятизвёздочных отелях Украины.
Подробнее — в материале RT.
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