Зеленский поручил подготовить проект о легализации игорного бизнеса

Президент Украины Владимир Зеленский поручил подготовить и внести в Раду до 1 октября законопроект о легализации игрового бизнеса и добычи янтаря в стране.

«Подготовить и внести в парламент законопроекты о легализации игрового бизнеса и о легализации добычи янтаря до 1 октября. Ответственные — премьер-министр Алексей Гончарук и министр финансов Оксана Маркарова», — заявил Зеленский на первом заседании кабмина. Трансляцию вёл телеканал «112 Украина».

Ранее во время выступления на форуме в Стамбуле Зеленский сообщил о намерении легализовать работу казино в пятизвёздочных отелях Украины.

Подробнее — в материале RT.