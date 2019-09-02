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Зеленский поручил отменить мораторий на продажу земли

02 сентября 2019, 15:54  •  14 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский поручил до 1 октября внести в Верховную раду законопроект об отмене моратория на продажу земли.
 
© Str/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
 

Об этом сообщает «112 Украина».

При этом он указал, что закон должен быть окончательно принят до 1 декабря.

«Принять закон о рынке земель сельскохозяйственного назначения и отменить мораторий на продажу земли. Срок — до 1 декабря 2019 года. Ответственные — председатель Верховной рады Дмитрий Разумков, председатель депутатской фракции «Слуги народа» Давид Арахамия, председатель комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский», — сказал он.

Ранее Зеленский заявлял, что планирует провести в стране земельную реформу, которая позволит к 2020 году открыть рынок земли.

Экономист и политолог Александр Дудчак в беседе с ФАН прокомментировал планы Зеленского.

Подробнее о возможных последствиях отмены моратория на продажу земли на Украине — в материале RT.

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