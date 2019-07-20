Зеленский поручил доложить ему о расследовании убийства Шеремета

Украинский президент Владимир Зеленский поручил главам силовых ведомств Украины прийти на заседание 23 июля и доложить ему о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета.

Об этом Зеленский написал в Facebook.

«23 июля прошу собраться генерального прокурора, министра внутренних дел, главу Национальной полиции и главу СБУ и доложить о ходе расследования», — написал украинский лидер.

Он также пригласил на встречу журналистов.

По словам Зеленского, бывший президент Украины Пётр Порошенко и правоохранительные органы называли «делом чести» раскрытие дела об убийстве Шеремета, но «прошло три года, и вопросов остаётся больше, чем ответов».

Ранее посольство США призвало Киев наказать виновных в убийстве Шеремета.