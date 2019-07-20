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Зеленский поручил доложить ему о расследовании убийства Шеремета
20 июля 2019, 12:24 • 26 • Украина
Украинский президент Владимир Зеленский поручил главам силовых ведомств Украины прийти на заседание 23 июля и доложить ему о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета.
©president.gov.ua
Об этом Зеленский написал в Facebook.
«23 июля прошу собраться генерального прокурора, министра внутренних дел, главу Национальной полиции и главу СБУ и доложить о ходе расследования», — написал украинский лидер.
Он также пригласил на встречу журналистов.
По словам Зеленского, бывший президент Украины Пётр Порошенко и правоохранительные органы называли «делом чести» раскрытие дела об убийстве Шеремета, но «прошло три года, и вопросов остаётся больше, чем ответов».
Ранее посольство США призвало Киев наказать виновных в убийстве Шеремета.
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