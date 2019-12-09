Зеленский попытался сесть на место Путина.

Встреча в нормандском формате в Елисейском дворце началась с небольшого протокольного конфуза. Когда четверо лидеров вошли в зал Мюрата, где должны были состояться переговоры, президент Украины Владимир Зеленский направился к креслу, которое было приготовлено для Владимира Путина. Пока Ангела Меркель и Эммануэль Макрон занимали свои места, подошел президент России, и Зеленский осознал ошибку. Кивнув, он обошел стол, отправившись уже к своему креслу.

Протокольная фото- и видеосъемка на подобных саммитах обычно проходит без слов, но впервые участвующий в таком мероприятии Зеленский, очевидно, этого не знал. И попытался начать разговор при журналистах. Владимир Путин жестом остановил его, показав пальцами идущего человечка - «сейчас все выйдут и поговорим».

И только после того, как пресса покинула зал, начались сами переговоры.