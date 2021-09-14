Зеленский попытался отнять нефть и газ у американцев • 278 • Аналитика © РИА Новости / Стрингер На днях подали в отставку три так называемых независимых члена наблюдательного совета (НС) "Нафтогаза Украины". Речь идет о главе НС Клэр Споттисвуд (Великобритания) и его членах Бруно Лескуа (Франция) и Людо Ван дер Хейдене (Бельгия), в меру сил и не без помощи некоторых аборигенов делавших финансовые потоки "Нафтогаза" независимыми от простых и даже не очень простых украинцев. В ходе оперативно собранного брифинга троица так мотивировала свое решение: "Мы очень обеспокоены будущим "Нафтогаза". Нас беспокоит и финансовое состояние, и возможность вести производство, так как инвестиции не идут. Юрий (Витренко, глава компании. — Прим. ред.) не позволяет делать инвестиции, компания как бы в замороженном состоянии, и люди боятся. После назначения Витренко этой весной почти не было нормального общения с НС. Документы от председателя правления НС не поступали, на вопросы НС Витренко не отвечал, из компании начали уходить талантливые руководители. Мы просто не можем быть эффективны в таких обстоятельствах, так как мы какие-то решения принимаем, а они не выполняются. Не хотим быть свидетелями того, что делается при Витренко". Увольнение иностранцев из НС на период до назначения новых "независимых" членов совета де-юре передает функции стратегического управления компанией украинскому правительству. А оперативное управление с мая осуществляется Витренко, который является ставленником офиса президента Зеленского. То есть желание окружения Зеленского участвовать в освоении финансовых потоков "Нафтогаза" и использовать его в политических целях настолько сильно, что оно идет на конфликт с Западом. Но не исключено, что нынешняя их победа может оказаться пирровой. Собственно, конфликт этот начался еще в конце апреля, когда Зеленский и Ко провели спецоперацию по смене главы "Нафтогаза". По сути, тогда украинская власть уже вторглась в сферу компетенции западных ставленников. Напомним, 28 апреля часть очередного заседания правительства была объявлена общим собранием акционеров компании, на котором и было принято решение о прекращении полномочий членов НС и увольнении Андрея Коболева с должности председателя правления — за неудовлетворительные результаты работы. Следом правительство проголосовало за назначение председателем правления Юрия Витренко и… избрание в НС только что уволенных за плохую работу персонажей. За этим последовало грозное заявление "семипосольщины" — послов стран G-7, демонстративная подача в отставку членов НС, а затем и приезд главы Госдепартамента США Блинкена в Киев, в ходе которого он выражал обеспокоенность событиями в "Нафтогазе". Трудно сказать, что пообещал Бликену Зеленский, но члены НС позволили уговорить себя остаться. После чего между ними (при поддержке лояльных Вашингтону украинских властных институтов) и главой правления Витренко (при поддержке офиса президента) началась затяжная война. Подчиненное Западу Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции (НАПК) внесло в правительство предписание об устранении нарушений закона "О предотвращении коррупции" и отмене распоряжения о назначении главой правления "Нафтогаза" Юрия Витренко. Находящийся в подчинении офиса президента премьер-министр Шмыгаль обжаловал это предписание. Потом обжаловал его и Витренко. Действие предписания при этом судами остановлено до принятия окончательного решения по этим спорам. Тем самым суд заблокировал и возможность самого НС уволить Витренко — хотя совет собирался это сделать. В дальнейшем он руководил компанией самостоятельно (конечно, по согласованию с офисом президента), фактически игнорируя НС. А оттуда регулярно пытались убедить премьер-министра Дениса Шмыгаля порвать с Витренко, хотя очевидно, что он этого сделать не мог: формально подпись под распоряжением о назначении Витренко поставил Шмыгаль, но фактически назначал его глава офиса президента Андрей Ермак. В конце концов эти бодания закончились тем, что Шмыгаль поручил организовать конкурс для отбора новых членов НС. После чего и последовала повторная подача заявлений об отставках. Суть противостояния заключается в том, что после переворота 2014 года "Нафтогаз" при непосредственном участии американских советников был превращен в огромный финансовый пылесос, высасывающий максимум ликвидности и из реального сектора экономики, и из карманов граждан. К рыночной экономике созданная схема не имеет ни малейшего отношения, каких-то целей развития она тоже не преследует. Основными целями наглого аккумулирования гигантских для Украины финансовых потоков являются нанесение удара по местной перерабатывающей промышленности и выплаты колониального налога через ряд коррупционных схем: инвестиции в добычу, которые привели к ее сокращению, закупка российского газа под видом европейского, модернизация газотранспортной системы и так далее. Обнищание населения оказывается тут побочным эффектом. Видимо, схема была оценена в Вашингтоне, так как ее крестный отец Амос Хохштайн, спрыгнувший из НС "Нафтогаза", которым он де-факто рулил, осенью прошлого года пошел на повышение — он стал советником Байдена, а недавно был назначен ответственным за реализацию американо-германской сделки по "Северному потоку — 2". В рамках этой схемы украинская сторона получила лишь крохи. Да и то речь шла о главе "Нафтогаза" Андрее Коболеве и его окружении, а не о Зеленском и его окружении. Зато весь политический негатив от перехода на псевдорыночное ценообразование для населения доставался именно власти — зимой Зеленский это почувствовал в полной мере. Тут, видимо, и родилась идея устроить бунт, который позволил, с одной стороны, получить доступ к финансовым потокам, с другой — как минимум временно отказаться от псевдорыночной цены на газ для населения и зафиксировать ее в пределах 10-11 гривен за кубометр. "Нафтогаз" и при этом остается сверхприбыльным де-факто. Де-юре же, напомним, западный НС и их подельники в правлении компании в прошлом году умудрились показать убыток в 19 миллиардов гривен. А вот если бы цена для населения не была зафиксирована, сейчас бы кубометр стоил 23-25 гривен, а такую цену народу было бы сложно объяснить даже тем, что вот-вот на Украину нападет Путин. Однако есть очень большие сомнения, что западные бенефициары украинского проекта могут позволить местной колониальной администрации проделывать такие фокусы безнаказанно. Госдепартамент устами своего представителя Неда Прайса немедленно заявил: "Мы глубоко обеспокоены продолжающимся кризисом в руководстве "Нафтогаза", в том числе уходом в отставку независимых членов совета". Нет сомнения, что американцы будут загонять "нерабов" в стойло. И инструментов у них для этого больше чем достаточно. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники







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