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Зеленский попросил Верховную раду уволить генпрокурора Украины

11 июня 2019, 18:54  •  49 • Украина
Украинский лидер Владимир Зеленский вносит в Верховную раду представление на увольнение генерального прокурора Украины Юрия Луценко. Об этом заявил замглавы администрации президента Руслан Рябошапка.
 
Reuters
 

«Подписано представление на увольнение генерального прокурора Луценко», — приводит Интерфакс-Украина его слова.

Он отметил, что представление передаётся в украинский парламент.

Ранее Зеленский предложил Раде назначить главой МИД Украины Вадима Пристайко. Он также отправил в отставку 15 губернаторов.

20 мая Зеленский призвал Раду отменить депутатскую неприкосновенность и уволить генпрокурора.

Позднее Луценко заявил, что не готов уйти в отставку до проведения досрочных парламентских выборов. 

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