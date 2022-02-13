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Зеленский попросил у ЕС ввести санкции за отрицаемую им "русскую агрессию"

13 февраля 2022, 18:50  •  158 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский попросил у властей ЕС ввести санкции против Москвы, хотя и отрицает факт подготовки мифической "русской агрессии".
Президент Украины Владимир Зеленский попросил Евросоюз ввести против России превентивные санкции, дабы сдержать "агрессивные намерения Кремля". Абсурд заключается в том, что Киев упорно опровергает все заявления США и западных партнёров, устроивших истерию в СМИ.
На этой неделе Зеленский провёл телефонные переговоры с президентом Евросовета Шарлем Мишелем. По словам пресс-службы Банковой, украинская сторона якобы выступает за политико-дипломатическое урегулирование конфликта и не будет вестись на провокацию.
"Мы понимаем все риски и готовы к развитию любого сценария. Но мы находимся в этой ситуации с 2014 года. А сегодня для нас самый главный враг - это паника", - указано в заявлении.
Как ранее сообщил телеканалу "360" военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец, в случае начала конфликта между Россией и Украиной простые украинцы встретят русских солдат не с оружием в руках, но с цветами.
"Это и Харьковская, и Сумская, и Запорожская, и Херсонская, и Днепропетровская области. Одесская, безусловно", - отметил Баранец.
А депутат Государственной Думы Виталий Милонов вообще сомневается, что бойцы ВСУ согласятся умирать за киевский режим, растерявший весь авторитет. Не исключено, что солдаты будут просто "сдаваться в плен", передаёт РИА ФАН.

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