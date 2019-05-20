Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Альянс Москвы и Берлина. Немецкая промышленность спасётся в России
Родион Мирошник: Надеюсь, 22 мая в Минске украинская делегация вспомнит слова Зе...
"Зря Европа вляпалась в Украину!" Кедми в ярости РАЗНОСИТ украинскую в...
Косачев считает, что у Зеленского есть шанс войти в историю миротворцем
Главная / Украина

Зеленский попросил сограждан не обращаться к нему по имени и отчеству

20 мая 2019, 18:39  •  95 • Украина

КИЕВ, 20 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский в день инаугурации попросил сограждан не обращаться к нему по имени и отчеству, а называть просто - Владимир.

"Обращаюсь ко всем украинцам и хочу попросить вас, чтобы не называли меня Владимиром Александровичем. Пожалуйста, говорите просто - Владимир", - написал 41-летний глава государства на странице в Twitter.

В понедельник Зеленский, вступивший в должность президента Украины, объявил о роспуске Верховной рады и проведении в стране в течение двух месяцев парламентских выборов. Он призвал депутатов до окончания срока полномочий принять ряд важных законов, в частности, об отмене депутатской неприкосновенности, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс, который бы содержал положения об открытых избирательных списках.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



95
Источник
Похожие новости
20 мая 2019, 15:24
Зеленский подтвердил, что своим первым указом распустит Верховную раду
20 мая 2019, 17:09
В Совфеде прокомментировали решение Зеленского распустить Раду
20 мая 2019, 18:39
Тимошенко считает, что Рада "наработала на досрочные выборы"
19 мая 2019, 21:39
Порошенко пожелал Зеленскому удачи на посту президента Украины
20 мая 2019, 04:09
«Отвечает антироссийским задачам»: к каким результатам привела декоммунизация на Украине
20 мая 2019, 10:39
Зеленский официально вступил в должность президента Украины
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 мая 2019, 01:54
Украина пригрозила "ударить" переписью в ответ на выдачу гражданства России жителям Донбасса
17 мая 2019, 04:54
Юнкер плакал перед Порошенко за закрытыми дверьми - администрация украинского президента
15 мая 2019, 00:54
Киеву - руку, провокаторам - свободу: Помпео после переговоров с Лавровым озвучил условия по Украине
17 мая 2019, 19:52
"Ахинея!" Речь Куликова заставила ВСТРЕПЕНУТЬСЯ всех украинцев! Обязательно к просмотру
14 мая 2019, 05:09
Советник Зеленского осадил Климкина, угрожающего Европе выходом из Минских соглашений
15 мая 2019, 23:24
«Ограничить возможности для Зеленского»: Порошенко подписал закон о государственном языке
18 мая 2019, 01:54
Порошенко уволил Марию Гайдар
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.