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Зеленский попросил Папу Римского о помощи в освобождении пленных в Донбассе

08 февраля 2020, 16:39  •  115 • Украина

КИЕВ, 8 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с Папой Римским Франциском попросил помощи Ватикана в вопросе освобождении пленных в Донбассе и осужденных лиц на территории России. Об этом украинский лидер в субботу сообщил в Twitter.

"Понтифик делает все возможное для достижения мира и гармонии во всем мире. Через два месяца после "нормандии" в Париже я просил помочь с освобождением украинцев - пленных в Донбассе, в Крыму и в России", - написал он.

Зеленский также добавил, что вдохновлен разговором с понтификом.

Гуманитарная ситуация

Зеленский обсудил с представителями руководства Ватикана гуманитарную ситуацию в стране в контексте гражданского конфликта в Донбассе. Как говорится в официальном коммюнике службы печати Святого престола, распространенном в субботу по итогам переговоров, украинский президент провел встречи с госсекретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином и монсеньором Ричардом Галлахером, секретарем по отношениям с государствами.

"В ходе бесед с представителями Государственного секретариата (правительства Ватикана - прим. ТАСС) были затронуты главным образом гуманитарная ситуация и пути мирного урегулирования конфликта, который с 2014 года идет на Украине. В этой связи было высказано пожелание, чтобы все стороны проявили максимум внимания к нуждам населения, павшего первой жертвой насилия, а также сохраняли приверженность диалогу", - говорится в тексте коммюнике.

Как в нем уточняется, обсуждались также "темы двустороннего взаимодействия, также вклад католической церкви, представленной в стране" религиозным меньшинством.

Глава Римско-католической церкви не раз публично призывал к прекращению конфликта на востоке Украины. Он объявлял о сборе пожертвований в пользу пострадавшего населения страны, и Ватикан через разные гуманитарные и благотворительные организации оказал помощь в размере €16 млн, в том числе населению Донбасса.

В июле 2019 года Папа Римский принимал в Ватикане верховного архиепископа, членов Постоянного синода и митрополитов Украинской грекокатолической церкви (УГКЦ) с целью обсуждения ситуации на Украине и предоставления помощи пострадавшему населению. Выступая перед представителями УГКЦ, понтифик назвал украинский конфликт "гибридным", который усугубляется, по его мнению, "пропагандистскими фальсификациями и манипуляциями разного типа, включая попытки использовать религиозный аспект". Франциск также одобрительно высказывался относительно последних шагов на пути установления мира на Украине: встречи в нормандском формате и обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.

Как говорят в околоватиканских информированных кругах, в Ватикане не одобряют слишком большую вовлеченность грекокатолической церкви во внутриполитические дела Украины.

На Украине действует Украинская грекокатолическая церковь (УГКЦ), которая стала преемницей униатской церкви, образованной в Речи Посполитой после Брестской унии 1596 года между православной Митрополией Киевской и всея Руси Константинопольского патриархата и Католической церковью. В настоящее время УГКЦ считается крупнейшей в мире католической церковью восточного обряда по числу прихожан и количеству храмов. На Украине приходы УГКЦ в основном расположены в западных областях, несколько епархий церкви находятся за пределами страны в местах компактного проживания украинских диаспор.

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