Президент Украины Владимир Зеленский попросил НАТО вмешаться в конфликт с Донбассом. До сих пор альянс вопросами урегулирования ситуации на востоке Украины не занимался.

Украинский лидер в среду встретился с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом. Он попросил его помочь с освобождением почти 450 украинцев, которые, по словам Зеленского, удерживаются на территории ДНР, ЛНР и России.

Он также призвал НАТО прислать ещё больше военных кораблей в воды Чёрного моря и провести новые совместные учения с участием Украины.

Киев, как утверждает президент страны, готов выполнить любые требования, чтобы стать членом НАТО.

Наш курс на членство в НАТО, принципы и стандарты альянса лежат в основе всех руководящих документов в сфере национальной безопасности и обороны,

– цитирует Зеленского пресс-служба офиса президента Украины.

Напомним, что Украина пытается попасть в НАТО с тех пор как в стране в 2014 году произошёл госпереворот. Президент России Владимир Путин ранее уже предупредил Киев, что вхождение в состав альянса ничего хорошего Украине не принесёт. Она станет военной угрозой для России, поскольку будет представлять враждебный для Москвы военный блок. Поэтому и относиться к Украине будут соответственно.