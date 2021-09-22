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Зеленский попросил НАТО вмешаться в конфликт с Донбассом
22 сентября 2021, 22:25 • 147 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский попросил НАТО вмешаться в конфликт с Донбассом. До сих пор альянс вопросами урегулирования ситуации на востоке Украины не занимался.
Украинский лидер в среду встретился с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом. Он попросил его помочь с освобождением почти 450 украинцев, которые, по словам Зеленского, удерживаются на территории ДНР, ЛНР и России.
Он также призвал НАТО прислать ещё больше военных кораблей в воды Чёрного моря и провести новые совместные учения с участием Украины.
Киев, как утверждает президент страны, готов выполнить любые требования, чтобы стать членом НАТО.
– цитирует Зеленского пресс-служба офиса президента Украины.
Напомним, что Украина пытается попасть в НАТО с тех пор как в стране в 2014 году произошёл госпереворот. Президент России Владимир Путин ранее уже предупредил Киев, что вхождение в состав альянса ничего хорошего Украине не принесёт. Она станет военной угрозой для России, поскольку будет представлять враждебный для Москвы военный блок. Поэтому и относиться к Украине будут соответственно.
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