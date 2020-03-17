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Зеленский попросил на борьбу с коронавирусом $500 млн у украинских бизнесменов
17 марта 2020, 08:35 • 88 • Украина
Киев, 17 марта. Президент Украины Владимир Зеленский попросил крупных бизнесменов выделить государству на борьбу с коронавирусом 12-13 млрд гривен (порядка 450-500 млн долларов). С соответствующей просьбой глава государства выступил в ходе посвященной борьбе с эпидемией встречи.
Встреча президента Украины с представителями крупного бизнеса прошла в понедельник вечером. Участники мероприятия говорили о помощи с закупкой крупных партий тестов на коронавирус, медицинского оборудования, дезинфицирующих и защитных средств. По данным пресс-службы офиса Зеленского, представители бизнеса пообещали оказать государству необходимую помощь.
Ранее глава государства заявил, что в случае необходимости из-за пандемии коронавируса на Украине будет введено чрезвычайное положение, сообщила «Газета.ру». С 12 марта по 3 апреля в стране действует карантин во всех учебных заведениях и запрет на массовые мероприятия.
Автор: Матвей Прозоров
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