Зеленский попался: "На Украину завозили "Спутник V", и в довольно больших количествах"

Доктор медицинских наук Дмитрий Еделев выразил сомнение, что Владимир Зеленский прививался индийской вакциной от коронавируса, и напомнил известную информацию: "На Украину завозили "Спутник V", и в довольно больших количествах".Доктор медицинских наук, президент Национального проекта "Здоровье нации" Дмитрий Еделев принял участие в программе "Вакцина правды" на телеканале Царьград и в том числе рассказал о том, как на Украину завозили большие партии русской вакцины от коронавируса "Спутник V". Хотя, казалось бы, Киев отказался от всяческой помощи России в этом вопросе, по крайней мере на официальном уровне:Завозили ("Спутник V". - Ред.) через Израиль, точнее через израильский медицинский центр "Хадасса". Хочу напомнить, что университетская клиника "Хадасса", расположенная в Иерусалиме, закупила полтора миллиона доз "Спутника V" ещё в ноябре прошлого года. Но потом практически вся партия нашей вакцины куда-то исчезла. Вопрос: куда? Скорее всего, она всплыла на Украине,- отметил Еделев.В этой связи встаёт вопрос: а чем на самом деле привился президент Украины Владимир Зеленский? Как известно, он на камеру сделал укол, призывая украинцев прививаться индийской вакциной, поступившей в тот момент в больницы. Еделев полагает, что привить президента могли и "Спутником V". Ведь всему медицинскому сообществу известно, что этот препарат - самый эффективный в мире.Кроме того, доктор отметил, что сейчас в России процветает "ГУМ-туризм":И ребята с Украины активно его используют: сегодня огромное количество въезжающих украинских туристов, если есть возможность приехать в Россию по медицинскому направлению, идут в ГУМ, в различные торговые центры, чтобы привиться.