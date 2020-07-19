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Зеленский попал в новый скандал: Кадыров требует извинений

19 июля 2020, 11:00  •  226 • Политика
Рамазан Кадыров. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Глава Чечни попросил президента Незалежной перестать юлить и вилять
Лидер Чеченской республики Рамзан Кадыров потребовал главу Украины Владимира Зеленского подтвердить данные им ранее извинения.
Так глава республики прокомментировал ответ Зеленского на вопрос об оскорбительном ролике, который несколько лет назад был размещен в юмористическом телешоу.
По мнению Кадырова, ранее украинский лидер нашел в себе силы извиниться. Но спустя время, когда один из журналистов снова поднял болезненный вопрос, Зеленский начал "юлить и вилять". Своей позицией лидер Чечни поделился в телеграм-канале.
Кадыров подчеркнул, что требует от Зеленского занять четкую позицию в этом вопросе и подтвердить свои извинения.
Речь идет об интервью украинского президента Дмитрию Гордону. Материал был опубликован полтора года назад. На видео Зеленский пытается объяснить журналисту, что за скандал разразился после публикации юмористической зарисовки с использованием кадров с плачущим Кадыровым.

В интервью Зеленский заявил, что сам даже не знал об этом развлекательном сюжете и извинился только потому, что не хотел, чтобы чьи-то религиозные чувства были задеты.
Ранее "Утро.ру" рассказывало, что жители Украины призвали своего лидера уйти в отставку. Так, размещенная на сайте президента Незалежной петиция об его отставке в связи с нарушением антикоррупционного законодательства набрала необходимые 25 тыс. голосов.

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